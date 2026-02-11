暗酸徐巧芯？ 賴清德指立院與地方議會運作不同 要遵守憲政運作

總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今天在府內召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對行政院版至今未能付委，而民眾黨團自提軍購版本已進入審議程序，國民黨立委徐巧芯也傳將另提版本，總統在答覆媒體提問時說，他注意到這一屆的立法委員有許多是直接從議會上來的。地方議會的運作跟中央立法院、行政院的運作是不一樣的。它有一個憲政的架構在，所以他特別呼籲，一定要了解跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政的運作。

賴清德說，在野黨的4000億特別條例已經付委，據未證實的報導，國民黨也要提自己的版本。但他在這裡呼籲，在野黨一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委來審查。首先是為了符合憲政的要求。因為根據我國的憲法，行政權是屬於政府，監督權是屬於立法院，所以一定要有行政院的版本，才能夠符合憲法的要求。其次，因為國防特別預算是非常專業的事情，如果沒有行政院的版本的話，就缺少了國防部的專業所規劃出來符合我國憲政需求的各項武器購買，這個對整個建軍是相當不利的。

所以，總統說，他還是要苦口婆心地呼籲，行政院的版本一定要如期付委、如期審查。在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣的話對國家來講才是最好的。

由於徐巧芯曾為台北市議員，總統也意有所指提到，他注意到這一屆的立法委員有許多是直接從議會上來的。地方議會的運作跟中央立法院、行政院的運作是不一樣的。他當過地方的首長，就是那個地方的工作的事項，層次是沒有辦法跟國家最高民意殿堂——立法院跟行政院，還有其他院會，其他這個、其他這個包括考試院、監察院、司法院之間的運作是完全不同的。因為它有一個憲政的架構在，所以他特別呼籲在野黨，我們在立法院行使我們立法職權的時候，一定要了解跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政的運作，這樣子的話整個政策的推動才有辦法順利。

針對日前川普總統與中國國家主席習近平通話，提及台灣的軍購，總統說，世界各國，包括世界民主陣營、包括美國、包括印太，甚至包括歐洲都在提高國防預算。所以到目前為止，我們所接受到的訊息就是台灣這一筆軍購其實是沒有改變。固然中國是極力阻擋。他並說，中國的威脅越來越嚴重，台灣這一筆國防預算一定要順利通過。我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口。

