暗酸柯文哲Excel Pay 吳怡農允諾：選舉不拿任何一筆企業捐款

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意參選2026台北市長選舉，不過，民進黨選對會仍未確定徵召人選。對此，吳怡農昨（16）日發表他的「陽光政治主張」，表態他未來不會拿任何一筆企業捐款，不用擔心他有財團金主，他希望讓每一位台灣人做他的股東。他也批，現在台灣民主，是一個政治人物有 USB 金流、Excel Pay 的社會，是讓民眾對政治失去信任的社會。

吳怡農允諾不收企業捐款。 圖：翻攝自吳怡農臉書

吳怡農昨晚透過臉書發文表示，「我想跟大家正式宣布，我的陽光政治主張。未來，我不會拿任何一筆企業捐款，你不用擔心我有財團金主，我希望讓每一位台灣人做我的股東。」

吳怡農引述，京華城案的檢察官接受媒體採訪指出，時任的台北市副市長彭振聲曾說：「怕案子不過，影響市長的財團支持。」檢察官還說，希望不要有下一個不公平的京華城案。

吳怡農指出，在民主國家，照理來說人民是頭家，但他認為大家都發現，已經不是一人一票、票票等值的時代了，因為，「有些人的票，更能影響決策」。他說，現在台灣民主，是一個政治人物有 USB 金流、Excel Pay 的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會，最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。

吳怡農表示，他開始參政時承諾自己，要在每次選舉都進步，這是為民主的承諾。而「進步」要從基本的守法開始。他說，第一次參選，他只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守「政治獻金法」；第二次參選，他不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」。

吳怡農表示，作為首都市長的參選人，他要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴。所以未來，他不再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。他說，婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，是巨大的一步。依他的經驗來說，企業捐款在政治獻金的佔比，在我第一次參選是 23%；第二次則是 20%。

吳怡農表示，他也深知，金錢在政治中有過大影響力，台灣的民主若要進步，這是我不得不面對的課題。他呼籲，在這次選舉，有更多候選人一起站出來，不分黨派地說：「我們不收企業的捐款，我們不要『高貴』的選舉。」他也呼籲台北市長蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

吳怡農表示，一次次讓選舉的文化有點不一樣，一年年下去，他相信台灣的民主社會更加陽光、公開、被民眾相信，許多民主國家，都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治。他期待台灣的選舉，要跟高額的選舉經費、財團的捐款說不。他期待的台北市府，沒有財團金主，所以沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。

吳怡農說，他知道一定會有許多人說，這樣的選舉方式選不上，可是他會在艱困選區拚到最後一刻，也相信台北市民會用選票支持陽光、不被財團影響、為民服務的人選。他希望讓每一位市民做他的股東、老闆，這也是為什麼，這段時間用客廳會、用街訪，堅持要親自聽見大家的聲音、親自做溝通。

