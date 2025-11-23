暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！
鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動；由於鄭麗文是當地人，因此她在活動前受訪時坦言，她非常興奮，從昨天就很開心要參加活動，因為她小時候過年最期待回阿公、阿嬤家，也非常感謝鄉長的邀請。
針對賴清德昨日緬懷黃百韜，內文也說應緬懷為國奮戰的國軍官士兵，而非共諜一事，鄭麗文則表示，誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家所有英雄，不但要紀念，還要繼續秉持他們精神保衛國家。
「我們不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具、不應該消費這些國家英雄」，鄭麗文又說，也希望在記得過去中華民國風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。
國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）
她又稱，今天身為中華民國的領導人及總統，應該時時記住、團結全中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，尤其更期待賴清德能停止政黨惡鬥，因為台灣不能再內耗。
最後，鄭麗文還說，今天來到口湖，原本是雲林最窮的地方，但是看地方上即便那麼艱困奮鬥，當地人仍不斷奮鬥，使得今天雲林縣展現完全不同風貌，「人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再內鬥了」。
原文出處：快新聞／暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
