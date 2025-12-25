暗酸鄭麗文獅王變羊王？林濁水發聲：鬧跛速度史無前例

[FTNN新聞網]政治中心／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前前往東吳大學政治系演講，政治系副教授陳方隅有備而來，犀利提問，其中講到馬英九執政時期「放音響來演習，然後大裁軍」，鄭麗文回應時強調馬英九裁軍是因為要改成募兵制，並指美國、中國都是募兵制，「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧！」引發爭議。民進黨籍前立委林濁水突然發文暗酸鄭麗文：「情急跌跛了腳，鬧跛速度史無前例。」

前立委林濁水今日突然發文暗酸鄭麗文「情急跌跛了腳，鬧跛速度史無前例。」（圖／國民黨提供）

林濁水今（25）日在臉書發文暗諷鄭麗文指出，「上個月前才氣勢凌人地就職，更氣象萬千地宣佈要走在前頭領導羊眾變獅群，不料兩個月不到，眾羊不顧情面的不顧情面，亂竄閃避的亂竄閃避。」

林濁水直言，「害走在前的不知是獅王還是羊王倒過來追趕不及，情急跌跛了腳，鬧跛速度史無前例。」

