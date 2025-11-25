暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」 詹惟中道歉：純粹就是提醒

知名命理師詹惟中。（翻攝自詹惟中臉書）

知名命理師詹惟中24日在臉書發文，貼出日本首相高市早苗、德國前總理梅克爾及英國前首相柴契爾的照片，寫下：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！」暗諷高市早苗尖嘴猴腮、刻薄無福，引發網友反感撻伐，詹惟中遭炎上後趕緊將原文刪除，今（25日）晚間發文道歉，稱可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，「但純粹就是一個提醒」。

國民黨資深黨代表、洪秀柱的乾女兒黎子渝，日前在Threads對高市早苗外貌羞辱，稱她長得像動畫《進擊的巨人》的車力巨人，被網友反諷她濾鏡也開很大，「美顏濾鏡開300%，還敢羞辱他人外貌？」沒想到知名命理師詹惟中又踩雷。

詹惟中已刪除爭議貼文。（翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中24日在臉書貼出一張組合圖，分別是高市早苗、梅克爾與柴契爾，意有所指寫下：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）。」並附上「笑哭」的表情符號，網友不滿他暗諷高市早苗，留言「不太厚道」「長得瘦也有錯了嗎現在？」還嗆聲：「你怎麼不先照鏡子看看自己？」

詹惟中眼見批評蜂擁而至，已經刪除原文，今天發文道歉：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒，畢竟就是個提醒也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」





