暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」！詹惟中女兒日本民宿遭抵制 再發聲道歉

日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」的言論，引爆中日外交危機，命理師詹惟中24日在社群平台發文暗指高市早苗「尖嘴猴腮」也遭到炎上，儘管事後刪文道歉，仍有不少網友不買單，對此，有網友就挖出詹惟中過去在日本唸書，女兒也在當地經營4間民宿的經歷，呼籲日本人抵制。

詹惟中24日在臉書發文寫下：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！」並附上日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片，還註記「其中一個才是（面容瘦削、刻薄無福）」，被猜測是暗酸高市早苗長相，引來大批網友砲轟。

詹惟中發文暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」引來網友砲轟。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

不過，有網友挖出詹惟中過往在日本唸書、當過導遊的經歷，發現他先前受訪時曾透露於京都、大阪買了5套房，其中4套經營成民宿，交由日文極佳、考過領隊執照女兒經營，還談成了1百多家各地民宿的代理，每月進帳約2、30萬。不過他疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」的言論引來不少批評，更有網友將新聞翻譯成日文，提醒日本人不要去住詹惟中的民宿。

詹惟中民宿遭到網友抵制。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

根據《三立新聞網》報導，詹惟中今（28）日也再度針對此事道歉，「我要再次鄭重鞠躬道歉，以後會謹言慎行，下次也不會再談政治了。命理師本來就不該談政治，只是想小聊一下面相，確實有不當之處及無心之過，讓大家不高興之後會檢討改進，我會虛心受教自我好好檢討，謝謝大家。」強調民宿 百分之百有執照，不願再多做回應。



