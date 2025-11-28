暗酸高市早苗！詹惟中日本民宿「傳逃漏稅」遭檢舉…本人曬1圖回應

娛樂中心／綜合報導

知名命理師詹惟中日前因在社群貼文中形容日本首相高市早苗「尖嘴猴腮」，引爆大量負評，風波延燒後他雖緊急刪文並道歉，仍無法平息網友憤怒。隨後有網友翻出他女兒在日本經營的民宿，質疑是否涉及逃漏稅問題。針對此事，詹惟中今（28日）主動提出民宿的合法營業文件，強調一切依法申請、依法納稅，否認外界指控。





詹惟中 （左）因日前疑暗酸高市早苗（右）「尖嘴猴腮」。（圖／翻攝自高市早苗X、詹惟中臉書）

近期日本首相高市早苗因「台灣有事論」引發中國強烈反彈，中日關係緊張之際，詹惟中的貼文被外界認為是在「趁勢酸言」。他形容對方「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引起兩地網友怒轟「失禮又失格」，批評他以貌取人、不尊重女性。





暗酸高市早苗！詹惟中日本民宿「傳逃漏稅」遭網檢舉GG…本人曬1圖急回應了

詹惟中強調自己民宿經營絕對合法，還有附上民宿營業許可證明，法律上絕對沒問題。（圖／翻攝自詹惟中臉書）





事後，網友更起底詹惟中在日本京都、大阪等地由女兒經營的4間民宿，呼籲日本人與台灣旅客「拒住」。更有人翻出他過去拍片宣傳，教旅客「先加Line、直接訂房」，以避開Airbnb 10至15%的抽成，質疑此舉違反平台規定，甚至懷疑鑽漏洞沒繳稅。多名網友留言痛批：「透過平台曝光卻鼓勵繞過平台太沒水準」、「Airbnb禁止私下交易，這樣對雙方都沒保障」、「直接去Airbnb檢舉他」。

面對連串批評，根據《三立新聞網》報導，詹惟中低調針對先前評論公開道歉，「我要再次鄭重鞠躬道歉，以後會謹言慎行，下次也不會再談政治了。命理師本來就不該談政治，只是想小聊一下面相，確實有不當之處及無心之過，讓大家不高興之後會檢討改進，我會虛心受教，好好檢討自我，謝謝大家」。另據，《中國時報》報導，詹惟中強調自己民宿經營絕對合法，還有附上民宿營業許可證明，法律上絕對沒問題。

