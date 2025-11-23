暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
記者詹宜庭／台北報導
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。
鄭麗文日前出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖追思大會，然而活動追思對象卻包含共諜吳石，引發輿論批評。總統賴清德昨發文，向黃百韜將軍致敬，並強調「該緬懷的是那些為了信念與軍人榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」
鄭麗文上午出席「雲林到口湖健走、步步口福」活動受訪時表示，凡是誠心為中華民國犧牲生命，並站在第一線捍衛國家的英雄，「我們不僅要紀念，更應秉持他們的精神繼續保衛國家」。她認為，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應消費這些英雄，希望大家記得中華民國曾走過的風雨歷史，不要忘記先輩們流血流汗的犧牲。
鄭麗文表示，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民、保衛台澎金馬，這才是真正的使命，不要再持續在內部製造敵人與裂痕，因為台灣經不起撕裂，期盼賴清德能停止政黨惡鬥，台灣不能再內耗了。
至於國民黨立委張嘉郡有意參選2026年雲林縣長，鄭麗文則表示，自己當選時曾提到「安」字，代表家中有一位女性，就是全家最大的幸福。她說，自己是雲林女兒，女生當家，現任雲林縣長張麗善是五星縣長，擁有最高滿意度，讓雲林展現全新風貌。張嘉郡同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。
更多三立新聞網報導
藍營誰接棒張麗善？張嘉郡鬆口爭取提名 鄭麗文：雲林女兒期盼世代交棒
若藍白合新北藍系立委席次增？侯友宜：所有合作一定要有共同的理念
野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
其他人也在看
賴總統「國軍非共諜說」 鄭麗文回應：勿政治消費國家英雄
賴清德總統日前臉書發文致意殉國的黃百韜將軍，並說應緬懷國軍官士兵袍澤，而非共諜，被認為是暗諷國民黨主席鄭麗文先前追思對象...聯合新聞網 ・ 1 天前
賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了
針對賴清德總統昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。國民黨主席...聯合新聞網 ・ 1 天前
網傳低調訪中影片 王世堅拋兩岸交流3條件：要申請台胞證我絕對不去
民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指出王身處中國，他昨天先駁斥相關內容，今（11/23）天受訪更表示，兩岸交流必須有三個條件：不是地方對中央、不是黨對黨、不是刀子掐在脖子上被逼著，這才是真正對等交流。王世堅也說，如果要申請台胞證才能去中國，他絕對不接受，假如中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去。」太報 ・ 1 天前
遭AI假影片變造赴中！王世堅開「交流3條件」：絕不能讓中共拿刀掐脖子
民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」近期在兩岸爆紅。不過，近日在抖音及 YouTube 上出現許多關於王世堅的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片，製造出王赴中假象。對此，王世堅今（23日）出面澄清，表示這真的很惡劣，是完全子虛烏有、胡說八道的事情。他認為，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的，包括：非地方對中央交流、非黨對黨交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐著脖子去三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
盧秀燕為下屬抱屈：我從未說過自己委屈
[NOWnews今日新聞]台中市長盧秀燕日前感慨，若沒台中主動通報，非洲豬瘟和毒蛋將蔓延全國。多位民進黨市議員今批評，市府在非洲豬瘟事件錯誤百出，盧秀燕先道歉、拔官，鋒頭一過就搶功大喊委屈。盧秀燕強調...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！民視 ・ 1 天前
鄭麗文到新港奉天宮參拜展現高人氣 民眾圍著搶合照
國民黨主席鄭麗文今（23）日下午來到嘉義新港奉天宮參拜，期間也拜訪奉天宮董事長何達煌等地方人士。鄭麗文來到新港奉天宮，就受到許多婆婆媽媽們夾道歡迎，紛紛搶著要合照，展現超高人氣。鄭麗文也說，國民黨也會用更大力道服務地方，讓嘉義縣有更好的發展。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 16 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前