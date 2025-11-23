暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。

鄭麗文日前出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖追思大會，然而活動追思對象卻包含共諜吳石，引發輿論批評。總統賴清德昨發文，向黃百韜將軍致敬，並強調「該緬懷的是那些為了信念與軍人榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

鄭麗文上午出席「雲林到口湖健走、步步口福」活動受訪時表示，凡是誠心為中華民國犧牲生命，並站在第一線捍衛國家的英雄，「我們不僅要紀念，更應秉持他們的精神繼續保衛國家」。她認為，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應消費這些英雄，希望大家記得中華民國曾走過的風雨歷史，不要忘記先輩們流血流汗的犧牲。

鄭麗文表示，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民、保衛台澎金馬，這才是真正的使命，不要再持續在內部製造敵人與裂痕，因為台灣經不起撕裂，期盼賴清德能停止政黨惡鬥，台灣不能再內耗了。

至於國民黨立委張嘉郡有意參選2026年雲林縣長，鄭麗文則表示，自己當選時曾提到「安」字，代表家中有一位女性，就是全家最大的幸福。她說，自己是雲林女兒，女生當家，現任雲林縣長張麗善是五星縣長，擁有最高滿意度，讓雲林展現全新風貌。張嘉郡同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。

