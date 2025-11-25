暗黑周子瑜宣布離婚！祈錦鈅「仍收前夫項鍊」恢單認了：不排斥新戀情

記者徐珮華／台北報導

女星祈錦鈅憑亮眼外型被封為「暗黑周子瑜」，2023年與圈外男友結婚後，同年底在加拿大迎來寶貝女兒，卻在今（25）日證實已於去年離婚。她接受《三立新聞網》訪問表示與前夫和平分開，財務與生活相關安排在辦理離婚時已妥善處理，兩人目前仍維持友好關係，以家人健康成長為共同目標；有趣的是，前夫昨天還送她一條項鍊。

祈錦鈅證實與圈外老公和平離婚。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅證實與前夫順利完成離婚流程，之所以選擇公開，是希望還給對方完全的自由，「如果他有心，我們應該也會有很友好的親人關係，畢竟所有關係都需要經營和維護。」她表示雙方目前像家人一樣相處，互相尊重彼此人生安排，並達成共識將家人需求擺在第一順位，希望她在良好環境中成長。

廣告 廣告

稍早她發文寫下「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了」，被問到是否曾歷經不愉快，她坦言過去一年確實是人生較辛苦的階段，「主要是身心壓力比較大，加上需要一邊照顧家人、一邊重新適應新的生活節奏，所以心力上比較吃重。」不過她強調屬於個人階段性調整，並沒有特別事件需要延伸或放大。

祈錦鈅樂觀看待新感情，也許願未來能有良好發展。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

如今恢復單身，祈錦鈅對於感情保持開放態度，也不排斥展開新戀情，「我覺得大家都還年輕，所有人都該值得幸福，我也想好好對待自己。」目前她將重心擺在生活、事業與家人的成長教育，對於離婚細節不願再多談，只希望自己未來能有更好的發展。

更多三立新聞網報導

比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

黃子佼宣布全數和解！吹哨者Zofia發聲了 逾30受害者「不含這些人」

鄭興慘遭劈腿「10年仍放不下」！含淚吐真實原因 狗血內幕全曝光

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了

