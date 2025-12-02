「暗黑周子瑜」才認離婚 遭爆「牽手鮮肉男星」！

娛樂中心／綜合報導



30歲歌手祈錦鈅長相嬌俏甜美，擁有超辣身材，因神似南韓女團「TWICE」成員周子瑜，而被網友封為「暗黑周子瑜」。近年祈錦鈅與圈外男友閃婚、懷孕產女後，從「國民女友」晉升「最美辣媽」。然而近期不斷傳出婚變，祈錦鈅過去還曾出面駁斥，上月25日她在社群發文證實已經離婚，與前夫和平分開。不過近日週刊爆料，她被拍到疑似與曾經參加《原子少年》的小8歲男星陳任佑舉止親暱。





「暗黑周子瑜」祈錦鈅才認1年婚告吹 爆「牽手小8歲鮮肉」男星身分曝光！

「暗黑周子瑜」祈錦鈅上月25日證實去年已與前夫離婚。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）

祈錦鈅2023年和圈外男友交往不到半年就閃婚，同年底飛加拿大生下愛女，上月25日她證實早在去年已經離婚。根據《CTWANT》報導，9月時她被週刊直擊與1位年輕男子，深夜一同現身街頭。2人漫步期間牽起手，身材嬌小的祈錦鈅還依偎在男方身旁，而男方也幫忙提包，舉止親密。雖然男子打扮低調，頭戴棒球帽、墨鏡，但仍被爆出疑似為曾經參加男團選秀節目《原子少年》的22歲男星陳任佑。

祈錦鈅（左）9月被週刊直擊牽手曾參加《原子少年》的22歲男星陳任佑（右）。（圖／翻攝自祈錦鈅IG、原子少年IG）

事實上，祈錦鈅過去不斷傳出婚變，今年5月她還曾出面駁斥，否認與老公離婚。沒想到時隔6個月，上月25日她在個人社群發文，認了去年已經離婚，寫下1年來的心境「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子」。









