「暗黑周子瑜」認1年婚告吹！感情動向曝光

娛樂中心／李明融報導

女星祈錦鈅憑亮眼外型被封為「暗黑周子瑜」，2023年5月和圈外男友結婚，並在同年底於加拿大迎接寶貝女兒，不料今天（25日）她證實早在去年已經離婚，完成離婚手續，並發文寫下「我們的人生終將沒有彼此」，未來感情動向也曝光。





「暗黑周子瑜」祈錦鈅認1年婚告吹！親揭「離婚主因」感情動向曝光

祈錦鈅證實已離婚一年，發文透露目前心境。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅在證實離婚之前，就不斷傳出婚變消息，她25日在社群發文證實已經離婚1年，她提到「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子」，並要大家別擔心她，最後寫道「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭」。根據《三立新聞網》報導，祈錦鈅表示與前夫和平分開，財務與生活相關安排在辦理離婚時已妥善處理，兩人目前仍維持友好關係，以家人健康成長為共同目標，另外，她和前夫的關係維持良好，近日也送了一條項鍊給她，但她沒有收下，強調一直以來都沒有拿取家人以外的東西。

「暗黑周子瑜」祈錦鈅認1年婚告吹！親揭「離婚主因」感情動向曝光

祈錦鈅希望目前重心放在生活、事業、孩子的成長教育上，也期盼未來能有更好發展。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅這次選擇公開離婚消息，是希望還給對方完全自由，「如果他有心，我們應該也會有很友好的親人關係，畢竟所有關係都需要經營和維護」，她透露目前雙方依舊向家人一樣相處，對彼此的人生安排都給予尊重，雙方也達成共識將家人擺在第一位，希望孩子能在良好的環境中成長。祈錦鈅目前只想將重心放在生活、事業、孩子的成長教育上「清官難斷家務事，所以牽扯到他的家庭我也不想多談，只希望未來我也能有更好的發展」。

