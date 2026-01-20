暗黑尾牙！5大獎全進主管口袋 老闆善後「每人發2000」

最近不少公司舉辦尾牙，一名網友分享，公司尾牙抽出的機票、蘋果產品、機車等5項大獎，竟全被主管等級同事抱走，而這5人又剛好是負責獎品採購與活動籌備的工作人員，讓人懷疑是否做籤，事件引發同事不滿，公司還開檢討會，讓網友看了吐槽「還抽什麼獎，乾脆直接頒獎算了。」

一名男網友在Dcard分享，公司舉辦尾牙，並安排抽獎活動，普通獎項包括電影票、百貨禮券、生活小家電，同時還準備了5個大獎，包含最新款蘋果手機、筆電、雙人機票與Gogoro機車等高價獎品。

廣告 廣告

原PO表示，抽獎過程表面上看似正常，但抽到大獎時，獎項得主竟全是這次尾牙採購獎品與籌辦流程的工作人員，包括財務部主管、行政部主管、行政特助以及2位董事長特助，讓他忍不住吐槽「有遇過尾牙做籤的，但沒遇過做得這麼明目張膽的。」

原PO表示，因為結果太過巧合，引發同事不滿，公司隨後寄出問卷蒐集意見，並召開檢討會，有組長指出，今年大獎讓大家期待值拉高，但最後多數人只抽到小獎，容易引發揣測，建議未來統一獎品價格範圍。對此老闆回應，明年會改善，並加發每人2000元補貼。

貼文引起網友熱烈討論，「做籤做成這樣還辦什麼尾牙，抽一抽發郵件通知就好了」、「大獎得主真的蠻耐人尋味，好奇你們用哪種方式抽獎」、「明明可以直接拿，卻還給大家希望的感覺」、「還抽什麼獎，怎麼不直接頒獎算了」。

更多中時新聞網報導

鄭伊健拍台劇 工時短超享受

澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」