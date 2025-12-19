暗黑校園最痛復仇！曾敬驊陷殺人魔深淵清理人渣 柯佳嬿「反轉真相太殘酷」

柯佳嬿感嘆《如果我不曾見過太陽》中的反轉真相太殘酷。Netflix提供

《如果我不曾見過太陽》釋出二部曲〈長夜之後〉幕後花絮，正式揭開該劇最核心的謎團，柯佳嬿飾演的夏天晴、江齊飾演的周品瑜，以及隱藏人格琪琪，其實全都是女主角江曉彤（李沐飾）因無法承受心理創傷而延伸出的多重人格。

柯佳嬿在受訪時感嘆，面對這個真相相當殘酷，因為對每個人格而言世界都是真實的，這種自覺如同機器人發現自己並非人類，所有的情感與記憶皆為預設，讓演員在詮釋時深感震撼。

四位演員共構同一生命！曾敬驊陷殺人魔黑化深淵

在《如果我不曾見過太陽》二部曲中，劇情逐漸填補一部曲留下的伏筆。曾敬驊飾演的李壬曜與視障女子夏天晴相遇，因其指尖相同的蝴蝶刺青感到似曾相識，才發現她就是江曉彤的另一人格。柯佳嬿透露，四位女演員在拍攝期間高度關心彼此的演技狀態，力求在不同人格間抓準調性，這是台劇中極為罕見且特別的表演嘗試。

然而，男主角李壬曜的角色發展則充滿悲劇色彩，曾敬驊分享，壬曜曾渴望與人格夏天晴逃離現世，卻因無法撫平過去的傷痕，加上傷害曉彤的人不斷出現，最終在回憶與現實的拉扯下徹底崩壞。

曾敬驊飾演的李壬曜黑化成為「暴雨殺人魔」的真相也浮出水面。Netflix提供

揭開暴雨殺人魔動機！李沐自責落淚喊角色人生被我搞砸

隨劇情推進，李壬曜黑化成為「暴雨殺人魔」的真相也浮出水面。編劇林欣慧表示，壬曜的心態是無法接受傷害曉彤的人能繼續前行，唯獨曉彤被留在悲劇當下，因此他展開了一場名為「清理」的復仇行動，甚至連傷害過曉彤的自己也列入清理名單。

他在連環殺戮中甚至產生幻覺，將無辜孩子誤認為童年的自己而痛下殺手。女主角李沐在受訪時則忍不住落淚，坦言感受到強烈的虧欠感，認為是曉彤這個角色搞砸了周遭所有人的人生，這種沉重的心理壓力讓她甚至不敢直視劇中被傷害的片段。

《如果我不曾見過太陽》的發展，讓李沐（左）認為是她搞砸了周遭所有人的人生、右為姚愛寗。Netflix提供

反思校園不可逆傷痛！編導呼籲陪伴勝過事後療傷

導演蔣繼正指出，劇中同學「維廷」之死是整體故事的關鍵轉折，這場不在計畫內的意外迫使壬曜踏上復仇不歸路。編導簡奇峯則透過本劇對社會提出反思，強調有些校園傷痛是不可逆的，比起事後療傷，社會更應思考如何避免傷害發生，並給予受傷者最重要的陪伴。

雖然故事背景充滿暗黑與殺戮，但編劇希望觀眾在看見是非對錯的代價之餘，也能思考推動角色行動背後的複雜情緒與動機。



