「暗黑版李珠珢」下月訪台 挺70E傲人上圍預告見面會大彩蛋

最火辣的聖誕節即將來臨！OneLove萬楽日前釋出「韓國乳系大學生」、「韓版桃乃木」、「雪乳螞蟻腰」等關鍵字，謎底揭曉後幾乎令粉絲暴動，原來是預告「暗黑版李珠珢」煉乳연유即將來台，於12月13、14日舉辦「煉乳Color Party聖誕限定場」見面會，不僅首次公開媲美「韓星等級」的火辣熱舞，還有聖誕節限定性感互動，保證讓粉絲臉紅心跳。

擁有70E傲人上圍的煉乳，目前仍是大學生，擅長遊走在清純與挑逗之間，在寫真界和Cosplay圈享有極高人氣。對於人生首次舉辦粉絲見面會，煉乳既緊張又期待，直呼：「不像是多人參加的角色扮演活動，這次是大家專程為了我而來，能有屬於我們之間的時間，讓我非常期待。同時因為語言不同，也有點緊張，擔心自己的心意能不能好好傳達、能不能滿足大家的期待！」

「暗黑版李珠珢」之稱的網紅煉乳12月即將來台。OneLove萬楽提供

因為大學的時候上過中文課，學過發音、聲調和旅遊會話，煉乳對中文並不陌生，她希望日後更認真學好中文，這次見面會她已經準備了才藝表演節目，要做為送給台灣粉絲的禮物。她也透露，希望能在見面會上和台灣粉絲一起製作一組寫真作品，從服裝、構圖到場景，都能融入彼此喜歡的元素，作為獨一無二的紀念。

煉乳也提到自己的個性愛開玩笑、較為主動，同時又有貓系愛撒嬌的特質，粉絲都喜歡她像「女朋友」般親近的感覺。說到私下喜歡的男生類型，煉乳直言喜歡有男人味的類型，偏好成熟、有點性感的風格，比起狗狗型更愛貓系長相，重點是只對她溫柔。



