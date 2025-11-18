「暗黑版李珠珢」煉乳要來了！12月訪台獻第1次超羞互動

南韓寫真女神煉乳（연유）因擁有火辣身材，被稱為「暗黑版李珠珢」，她將於12月13日、14日在台舉辦「煉乳Color Party聖誕限定場」見面會，不僅會首次公開媲美「韓星等級」的火辣熱舞，還有限定互動，保證讓粉絲臉紅心跳。

「暗黑版李珠珢」煉乳將來台舉辦粉絲見面會。

擁有70E傲人上圍的煉乳，目前仍是大學生，在寫真界和Cosplay圈享有極高人氣。對於人生首次舉辦粉絲見面會，煉乳既緊張又期待，直呼：「不像是多人參加的角色扮演活動，這次是大家專程為了我而來，能有屬於我們之間的時間，讓我非常期待。同時因為語言不同，也有點緊張——擔心自己的心意能不能好好傳達、能不能滿足大家的期待！」

因為大學的時候上過中文課，學過發音、聲調和旅遊會話，煉乳對中文並不陌生，她希望日後更認真學好中文，這次見面會她已經準備了才藝表演節目，要做為送給台灣粉絲的禮物。她也透露，希望能在見面會上和台灣粉絲一起製作一組寫真作品，從服裝、構圖到場景，都能融入彼此喜歡的元素，作為獨一無二的紀念。

南韓寫真女神煉乳因擁有火辣身材，被稱為「暗黑版李珠珢」。

煉乳提到自己的個性愛開玩笑、較為主動，同時又愛撒嬌，粉絲都喜歡她像「女朋友」般親近的感覺。說到私下喜歡的男生類型，煉乳直言喜歡有男人味的類型，偏好成熟、有點性感的風格，比起「狗狗型」更愛「貓系長相」的男生，重點是只對她溫柔。

煉乳坦言自己的優勢就是「能很好地抓住男性喜歡的點並表現出來」，因為她從高中就開始研究拍攝，也很喜歡看寫真和AV作品，但她強調：「我努力呈現的不只是裸露，而是結合藝術性的情色之美。」

煉乳大方承認：「我喜歡AV，就像人們喜歡電影一樣，我喜歡那些製作精良、有企劃性的作品。特別喜歡SM類型，細節嘛……是秘密喔！」平常沒工作時，她也會涉略日本AV作品，甚至曾經為了拍攝「女體盛」主題照片，特地到日本呈現出生魚片一片片放在身上的效果，「雖然洗了6次澡身體都還有味道，非常辛苦，但成果真的讓我很滿意。」

為了回報台灣粉絲的喜愛，煉乳決定將「人生第1次」獻給台灣，在見面會上與大家性感互動，甚至開放「摟腰」體驗讓粉絲圓夢。此外，還有1對1變裝攝影會，煉乳將換上職業制服、私密內衣，與粉絲們同樂。

