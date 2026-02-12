暗黑30周年直播懶人包：術士現身三大作 D4《憎恨之王》定檔4月28日

《暗黑破壞神》30周年精彩聚焦直播全面揭曉系列作未來重大更新。圖／暴雪娛樂提供

暴雪娛樂於今（12日）公開「《暗黑破壞神》30周年精彩聚焦直播」，正式啟動 2026 年系列作里程碑。本次慶典最受矚目的焦點為跨作品全新職業「術士」同步加入《暗黑破壞神IV》《暗黑破壞神 永生不朽》與《暗黑破壞神II：獄火重生》。此外，官方宣布資料片《暗黑破壞神IV：憎恨之王》定檔於 4 月 28 日（週二）上市，屆時將帶來術士與經典職業聖騎士，共同對抗不斷蔓延的墨菲斯托勢力。

在《暗黑破壞神II：獄火重生》方面，這款經典作品問世 25 年後首度迎來新職業「術士」。該職業主打「惡魔召喚」「連結」與「變形」能力，是潛伏陰影中鑽研禁忌秘密的施術者。除了新職業，本次「術士軍臨」更新亦推出「宏偉先祖」高難度首領挑戰，玩家須利用赫拉迪姆方塊合成神秘雕像解鎖戰鬥。遊戲體驗也同步優化，新增戰利品篩選器、儲物箱頁與全新收藏品追蹤系統，協助玩家記錄尋寶歷程。

《暗黑破壞神 永生不朽》則預告 2026 年更新計畫，怨慟女王「安達莉爾」將回歸聖休亞瑞。新職業術士預計於 2026 年夏季登場，該角色源自費斯傑利魔法，能使役惡魔與噬魂魔造成破壞。玩家屆時將重返具代表性的城鎮「魯高因」，探索分為平民區與貴族區的新區域。官方表示，本年度初期將搶先釋出術士專屬溯源劇情，讓玩家深入了解這位黑暗施術者的背景故事與起源。

《暗黑破壞神 永生不朽》帶來2026年更新計畫，迎接怨慟女王安達莉爾回歸與全新戰役更新內容。圖／暴雪娛樂提供

備受期待的《暗黑破壞神IV：憎恨之王》預計於 4 月 28 日正式上市。流浪者將前往地中海風格的新地區「斯寇伐斯」，與憎恨之王展開史詩級對決。資料片將同步引進兩位出身迥異的英雄：操控金屬鎖鏈與地獄火焰的術士，以及象徵聖光的聖騎士。官方預告將於台灣時間 3 月 6 日（週五）凌晨 3 時進行直播，屆時製作團隊將詳細揭密術士在四代中獨有的扭曲力量與重金屬設計細節。

針對遊戲系統演進，本作將導入全新的遊戲終局系統「征戰計畫」，讓玩家能透過自訂活動路線精準掌控遊戲進度。此外，玩家將在隨機遭遇的「迴響憎恨」中，面對難度逐漸提升的怪物浪潮挑戰。暴雪強調，透過此次 30 周年跨作品的深度內容更新，旨在提升整體遊戲體驗並為系列作寫下全新篇章。感興趣的流浪者可至官方 YouTube 頻道回顧精彩聚焦直播，獲取更多新職業實機遊玩影片。



