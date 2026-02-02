暢玩九份、阿里山、日月潭！他曬「國旅團費」5天4夜破5萬：也太扯了

九份夜景遠近馳名。圖／台北市觀光局

近年來政府大力推廣國內旅遊，但許多民眾還是喜歡出國旅遊，也讓國內許多景點如墾丁、花蓮的旅遊人數雪崩式下降。一名網友就看到一個旅遊平台銷售的國旅行程，包含九份、阿里山、日月潭等等，總共5天4夜，一個人的費用要價5萬680元，直呼這價格也太扯了。

原PO在Dcard旅遊板發文，「國旅一人5萬也太扯！」只見他曬出的行程截圖中，旅行團的標題是「九份＆阿里山國家森林遊樂區小團＆文化多天遊，總共是5天4夜的行程。

第1天行程來到九份，第2天逛新竹城隍廟等景點，第3天拉車來到南投日月潭，第4天則到嘉義阿里山，第5天直接從阿里山返回，這樣5天4夜的行程，單人售價是5萬680元。

原PO曬出旅遊平台行程與報價。圖／Dcard

原PO看完忍不住抱怨「這啥什麼盤子富豪等級的國旅？只能看看，根本玩不起，現在國旅也這麼貴，感覺機票都可以去泰國兩趟了，出國還比較便宜！」

許多網友看後紛紛留言表示「政府：不是物價太貴，是你們太窮」、「5萬剛好等於我去年去上海＋福岡的旅費」、「貴就貴還在講包車，我去泰國6個人包車＋機＋酒還有導遊也是3萬有找」、「奇怪！國旅有需要那麼貴？」、「下禮拜去北海道跟團5天也是一個人5萬呦！國旅別鬧了」、「這個價錢我都出國了！果然有錢國旅，沒錢的就出國」、「仔細看看5萬國旅太貴了，所以決定加一倍玩個歐洲」、「這個價錢去日本韓國泰國玩還比較爽，國旅沒人要去只能說活該」。

但也有網友為旅行團業者發聲，「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊，你不能拿30人團的價格跟這種包車遊比，包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係」、「這是包車欸，你自己安排當然不會那麼貴啊」、「沒錢不要去啊！在家門口玩沙就好」。



