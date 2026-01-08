暢談參選基隆市長之戰 童子瑋認了「世界無敵難選」

接受民進黨徵召參選基隆市長的基隆市議長童子瑋，8日接受媒體專訪，強調將以市民的信心與信任獲得勝選。（張志康攝）

民進黨去年底徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋8日接受媒體專訪，訪談中童子瑋直言，這次想要在選戰中勝出「世界無敵難」，但他認為，他最大的靠山是「市民的二信」，意即信任及信心。

童子瑋訪談中坦言，這場選戰對他來說，想勝出「世界無敵難」，同時也認為，他身後有基隆慶安宮前主委童永以及賴清德總統的奧援，與現任基隆市長謝國樑背後有著二信集團的支持，這場選戰，是一種「世家」之間的對決。

但他認為，他本來就是「廟埕長大的小孩」，算不上是「世家」，他從小在祖父童永的薰陶下，更在乎的是人緣與人和。童子瑋認為，他在擔任議長期間，就是透過人和建立跨黨派的溝通橋梁，也深信他的家族從年輕到老都在基隆交朋友，他也會努力帶給基隆人看到希望與願景。

童子瑋強調，他參選與勝選的底氣，來自於「市民的二信」，也就是市民對他的信心與信任。他107年參選議員時，原本是以無黨籍參選，甚至背負著家人的不諒解，他當時只為了「希讓基隆更好」的信念堅持下來，而不是為了家族從政、也不是為了家族的理想，只想讓故鄉基隆成為國際城市。

談到參選的政見，他認為，基隆通勤的11萬人最需要的是良好的通勤生活品質，為此交通建設自然是最重要的規畫，若現在不趕快進行基隆捷運的第二階段，則民眾通勤的痛苦就會更長遠。連帶也因為交通問題，讓人口嚴重外移、老化，這都是客觀的數據。

他強調，隨著交通建設的推動，也會帶動基隆市的產業發展，後續更要因應超高齡社會的趨勢，照顧長輩、鼓勵生育，「從長照到醫療都要進行整理，否則民眾會認為小孩在基隆出生沒有未來，也對城市發展沒有信心。」

童子瑋指出，他身為基隆的在地政治人物，不會透過攻擊、吵架等手段去贏得選戰，但他強調他是最能夠整合中央及地方資源的人選，進而整合基隆港的發展，以此帶動基隆的商業命脈。

童子瑋說，111年謝國樑提出贈送電動機車的政見時，成功獲得選票，但對政市的發展卻沒有幫助。他將會在接下來的選戰期間，提出兼顧城市發展與選民需求的政見。

