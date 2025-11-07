暢談大成赴美投資 董座韓家宇：美國人現在愛吃亞洲食品

大成集團董事長韓家宇（左）在遠見高峰會分享對台商發展海外市場的看法，表示若能先買下一間已有獲利的小公司，有助於加速取得商業模式。

大成集團近年積極多角化布局，向下代理餐飲進入台灣，向上併購麵粉廠和國際食品廠，大成集團董事長韓家宇是重要推手。韓家宇表示，大成去年買下美國春捲廠，終於找到銷售通路（sales channel），打入當地市場。

韓家宇指出，大成試圖攻入美國市場已久，去年買下德州春捲廠Amy Food，才找到進入當地市場的管道。他觀察美國人現在對亞洲食品的接受度大增，是大成布局當地市場的好時機。韓家宇看好美國市場商業潛力，表示接下來也繼續擴建計劃，以擴大產品布局和經營面向。

過往許多人建議大成赴美發展，但韓家宇認為，食品國際貿易涉及法遵等複雜因素，從取得土地到進口設備都需要花上一段時間，且對當地市場的熟悉度不足。因此韓家宇認為台商發展海外市場，可先從併購當地事業單位為主，找到小而有獲利能力的標的，有助於發展在地經營策略；大成也是靠著買下Amy Food食品加工廠，獲取廠房、通路、客戶等資源，迅速獲取對的商業模式。

看重全球兩大經濟體，中國與美國的市場潛力，韓家宇鼓勵台商出海，獲取更大市場。雖然如今川普執政下，在美建廠的成本提高，至少是台灣的3-5倍，但看長期獲利能力，大成在美擴大經營，仍是值得的投資。

對於關稅談判後續，美國農產品可望零關稅進入台灣，韓家宇坦言，一定會擔心；但是台灣習慣吃溫體豬，不見得喜歡美豬，反倒是雞肉進口量越來越多，「對雞肉擔心比對豬肉多。」

