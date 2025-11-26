暢談防詐與毒駕兩議題 鍾承志使聽眾獲益匪淺

%E6%9A%A2%E8%AB%87%E9%98%B2%E8%A9%90%E8%88%87%E6%AF%92%E9%A7%95%E5%85%A9%E8%AD%B0%E9%A1%8C%E9%8D%BE%E6%89%BF%E5%BF%97%E4%BD%BF%E8%81%BD%E7%9C%BE%E7%8D%B2%E7%9B%8A%E5%8C%AA%E6%B7%BA

【民眾網許順德臺中報導】中市警二分局長鍾承志於廿五日上午至警廣「九四五會客室」節目受訪，擔心近期普發現金成為詐團覬覦目標，特提出常見詐騙手法及相關案例，叮嚀聽眾務必謹慎防詐，同時也向聽眾介紹新上路的執法利器「毒品唾液快篩」以及相關罰則，呼籲大眾勿以身試法。

鍾承志開宗明義直指，近年來詐騙被害金額最高的手法是假投資詐騙，同時也是近期發生數第二高的詐騙手法，而發生數第一高的詐騙手法則為網路購物詐騙；隨後，以查獲車手實際案例，籲請大眾遇疑似車手對象，立即報警到場查證確認，共同守護財產安全。

而政府「普發現金一萬元」，民眾開心現金入袋之際，詐騙集團緊扣時事，結合假檢警、假網址與代領、冒領等手法設局行騙，提醒民眾切勿隨意點選不明連結，如接獲自稱檢警、社會局、健保局、財政部等機構單位來電，應進行查證，別讓普發現金成為詐團的「提款機」。

他話鋒一轉地說，今年十一廿日起，已全面啟用「毒品唾液快篩檢測」新制度，警方在路檢現場如發現疑似毒駕態樣或有施用毒品跡象，就能對駕駛人採集唾液進行快篩，只要三分鐘，即可得知結果。

若結果呈陽性，將依據道路交通管理處罰條例第卅五條之規定，立刻執行「人車分離」留人、扣車，避免危險再擴大；他強調，毒品害人害己，對毒駕零容忍，呼籲市民朋友配合警方檢測，切勿心存僥倖，以身試法。

《圖說》鍾承志上節目闡述普發現金防詐及唾液快篩毒駕等兩大議題。（記者許順德翻攝）