暢通優化高鐵站區交通 中市打除高鐵三路橋梁分隔島

為改善烏日高鐵站區周邊交通瓶頸，台中市政府推動「烏日區高鐵三路聯外橋梁改善工程」，透過打除橋梁中央分隔島，將原本雙向各一汽車道、一機車道的配置，調整為雙向各兩個混合車道，以提升通行效率與行車安全，預計12月20日開工，12月25日前完工。

建設局表示，高鐵三路聯外橋梁為連結南屯區與烏日高鐵站的主要道路，現況因車道配置受限，且汽、機車道間設有無法跨越的分隔島，當發生事故或交通量增加時，容易造成壅塞；加上橋面鋪面老舊，影響行車安全，因此亟需整體改善。市府指出，隨著烏日高鐵站區持續發展、人口逐漸聚集，加上未來大型建設完工後，預期將帶來更多車流，提前進行交通改善有其必要性，此次工程由建設局與交通局共同推動，希望在短期內強化南屯、烏日往返高鐵站區的重要交通動線。

為凝聚地方共識，市府已於12月10日召開說明會，邀集相關民意代表、地方人士及相關單位與會並獲得支持，工程施工內容包括分隔島打除、路面刨封及交通標線重新繪設，改善範圍為橋梁全長約535公尺、寬14公尺，分隔島打除總長約1,070公尺，路面刨封面積約7,490平方公尺。

市府說明，工程完成後，橋面車輛容納量可望提升，有助於紓解短期交通壓力；同時也將更新路面鋪裝，並提升標線防滑係數，以強化整體行車安全與道路品質。

施工期間，橋梁將進行封閉作業，封閉範圍自站區一路至台74線，市府已於周邊道路設置改道指引，並安排義交協助交通疏導，提醒用路人改行建國路，並配合現場交通指示。市府表示，將督促施工團隊如期如質完成工程，降低對交通的影響。