暢通高鐵站區交通瓶頸！中市打除高鐵三路橋梁分隔島 雙車道優化為四車道

台中市府重視用路安全與重要交通節點順暢，隨著烏日高鐵站區周邊持續發展、人口逐步聚集，加上未來高鐵娛樂城完工後，預期將帶來大量車潮。為提前部署交通因應措施，台中市政府建設局攜手交通局，投入700萬元推動「烏日區高鐵三路聯外橋梁改善工程」，工程將於12月20日開工，透過打除橋梁分隔島、增加車道數量，全面提升通行效率，期在最短時間內強化南屯、烏日往返高鐵站區的交通動能。

建設局長陳大田表示，高鐵三路聯外橋梁是南屯區通往烏日高鐵站的重要聯絡道路，現況橋面雙向僅配置「一汽車道、一機車道」，且汽、機車道間設有分隔島無法跨越，不僅限制橋面車輛容留量，遇有事故或緊急狀況時，亦因無法彈性調整車道而容易造成回堵；加上橋面鋪面老舊，影響行車安全與通行效率，極需進行整體改善。

陳大田局長指出，為凝聚地方共識，市府已於12月10日邀集烏日及南屯區立法委員、市議員、里長及高鐵公司等相關單位召開說明會，獲得各界支持。工程預計於12月20日8時進場施工，並於12月25日24時前完工，施工內容將依序進行分隔島打除、路面刨封及標線繪設。

建設局說明，此案改善範圍包含橋梁全長535公尺、寬14公尺，分隔島打除總長約1,070公尺，路面刨封面積約7,490平方公尺，整體改善經費約700萬元。工程完成後，原雙向各一汽車道及一機車道的配置，將調整為雙向各兩個混合車道，可有效提升橋面車輛容納量，達成短期交通疏導目標；同時透過路面刨封更新，並提升道路標線防滑係數至65BPN，全面強化行車安全與路面品質。

施工期間將辦理橋梁封閉作業，封閉範圍自站區一路至台74線，市府已提前於周邊道路設置改道指引，並調度義交協助交通引導，請用路人配合改行建國路，以降低施工影響。施工團隊亦將全力投入，確保工程如期、如質完成。

建設局呼籲，用路人於施工期間務必遵守現場交通指示及改道路線，不便之處敬請見諒。工程完工後，將可顯著提升橋梁通行效率與行車安全，進一步強化往返高鐵站區的交通效率，市府也將持續推動道路改善計畫，打造更安全、順暢的用路環境。

