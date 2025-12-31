暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0 汽車大獎等您拿

暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動，在縣府縣民大廳由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持啟動儀式，宣布起跑。（記者董秀雲攝）

▲暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動，在縣府縣民大廳由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持啟動儀式，宣布起跑。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府延續第一波「暢遊宜蘭抽好禮」活動熱潮，為持續提升縣內觀光人潮與產業活力，將於一一五年一月一日起推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動」，透過與縣內指定商家合作，鼓勵全國民眾深度旅遊宜蘭。昨（三十一）日上午九時在縣府縣民大廳由代理縣長林茂盛主持啟動儀式，縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員楊弘旻、縣議員黃定和特助羅光榮、立委陳俊宇特助梁嘉享、交通部觀光署東北角及宜蘭海岸風景區管理處副處長江舒君、礁溪鄉觀光產業發展所長盧玉芳、東大汽車股份有限公司宜蘭羅東所長黃志翔共同出席。活動開場由羿妃舞集表演精湛的爵士舞搭配川劇變臉，博得滿堂采。

延續『「全民+1政府相挺」普發現金一萬元』熱度及一一四年「暢遊宜蘭抽好禮」所帶來的觀光效益，活絡宜蘭在地食/宿/遊/購等面向消費市場，持續推動振興觀光活動，而宜蘭的觀光產業經濟發展主要仍以國內旅遊為主，為提升縣內觀光人潮，鼓勵民眾到宜蘭旅遊消費，刺激宜蘭觀光經濟，推展及行銷宜蘭縣觀光旅遊資源，鼓勵全國民眾至宜蘭縣旅遊並留宿，為此辦理抽好禮活動，以刺激買氣、帶動購物人潮，進而達到振興觀光產業發展並提升觀光產值的目標。

此次活動與縣內觀光多元產業商家攜手合作，鼓勵全國民眾深度旅遊宜蘭，只要於指定商家消費發票或消費購物證明金額最低二○○元含以上，累積消費滿一千元，可獲得一次抽獎機會。活動採「消費滿額抽獎」機制，以刺激買氣、帶動觀光與購物人潮。活動最大獎為近百萬元Mazda CX-3汽車乙台，多項好禮總價值超過一三○萬元，期盼吸引更多遊客前來宜蘭旅遊並留宿消費，進一步帶動觀光經濟與產業鏈發展。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0活動」，明年讓更多的國內及國外好朋友蒞臨宜蘭，加倍抽2.0活動。宜蘭縣觀光立縣，有很多的風景區及五十二家休閒農場與廿九處的觀光工廠，只要累積消費滿一千元就可參加抽獎，最大獎是MazdaCX-3汽車乙台，活動期間自一一五年一月一日起至一一五年五月十一日止，祝福馬福樂事，馬到成功。

全國民眾於宜蘭縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、宜蘭縣轄借問站、歷屆好食／好物／好羹獲獎商家、JINHO宜蘭敬好生活、宜！蘭青創品牌、宜蘭嚴選之商家、頭城五漁鐵獲獎商家等指定商家，消費並取得發票或消費購物證明後，於活動官網完成登錄，滿仟即可參與抽獎，不同張次的發票，消費金額可合併計算。