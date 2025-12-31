暢遊宜蘭 滿千有機會抽汽車

宜蘭縣推出暢遊宜蘭抽好禮有機會中汽車大獎。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

為延續「全民＋１政府相挺」普發現金一萬元政策效益及「暢遊宜蘭抽好禮」所帶動的觀光熱潮，宜蘭縣政府持續推動振興觀光措施，活絡在地食、宿、遊、購等消費市場，鼓勵民眾到宜蘭旅遊消費、留宿，提升整體觀光產值。

縣府推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽二點０活動」，活動期間自一一五年元旦起至五月十一日止。全國民眾於宜蘭縣內合法旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館及多元特色商家等指定店家消費，憑發票或消費證明單筆滿二千元、累積滿一千元，即可獲得一次抽獎機會，消費金額可合併計算。

活動最大獎為馬自達汽車一輛，另有電動機車、智慧型手機、按摩椅及多項３Ｃ家電等好禮，獎項總價值超過一百三十萬元，期盼吸引更多遊客前來宜蘭旅遊與消費。

活動期間也將結合宜蘭市跨年晚會、冬山舊河港燈節等大型活動，推出限定快閃拍貼機，營造熱鬧觀光氛圍。抽獎分兩波進行，將於一一五年三月及五月辦理線上與實體公開抽獎，並於官網直播，縣府邀請全國民眾走訪宜蘭、抽好禮，共同感受宜蘭多元豐富的觀光魅力。