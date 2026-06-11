暢遊臺南澎湖 安平馬公觀光航線6/30開航





由台南市政府觀光旅遊局與詠傑海運雙吉福氣輪攜手續推的「台南安平—澎湖馬公」觀光航線，將於115年6月30日開航，今年特別鎖定「澎湖國際海上花火節」與台南盛夏慶典「將軍吼演唱會」兩大超人氣活動期間，提供周二、五往返台南安平與澎湖馬公的觀光交通船航班，為全國旅客打造最便利、最Chill的雙城海陸度假新體驗。

市長黃偉哲表示，台南與澎湖向來是台灣國旅的熱門首選，尤其安平更是開台第一個城鎮，是國際旅客推薦必遊之地，安平馬公航線的開航，不僅大幅縮減兩地的交通時間，更將台南的古都文青魅力與澎湖的蔚藍海島風情完美串聯，將有效帶動全新海洋觀光遊程的開發，為台南及澎湖的觀光產業帶入夏日跳島旅遊新玩法。

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市府觀旅局指出，安平馬公觀光交通船航班規劃於 6 月至 8 月的暑期黃金檔期期間限定營運，週二、五自安平商港出發往返澎湖馬公商港，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景，不論是安排短天期週末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。觀旅局建議旅客可安排行程先到台南品嘗美食及遊賞古都風光，由台南出發抵達澎湖後，利用「台灣好行」自由行或參加當地旅遊團展開海島觀光；從澎湖遊玩的旅客也能選擇由馬公商港搭船到安平遊賞台南風光、品嘗著名小吃美食。歡迎至台南旅遊網官網查詢相關訊息，及透過詠傑海運FB官方粉絲頁【詠傑海運-雙吉福氣輪】、官方Line ID：＠ywi1154p或合作旅行社洽詢購票及旅遊行程資訊，輕鬆規劃浪漫跳島觀光旅程。

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