暢遊臺南澎湖 安平馬公觀光航線6/30開航
由台南市政府觀光旅遊局與詠傑海運雙吉福氣輪攜手續推的「台南安平—澎湖馬公」觀光航線，將於115年6月30日開航，今年特別鎖定「澎湖國際海上花火節」與台南盛夏慶典「將軍吼演唱會」兩大超人氣活動期間，提供周二、五往返台南安平與澎湖馬公的觀光交通船航班，為全國旅客打造最便利、最Chill的雙城海陸度假新體驗。
市長黃偉哲表示，台南與澎湖向來是台灣國旅的熱門首選，尤其安平更是開台第一個城鎮，是國際旅客推薦必遊之地，安平馬公航線的開航，不僅大幅縮減兩地的交通時間，更將台南的古都文青魅力與澎湖的蔚藍海島風情完美串聯，將有效帶動全新海洋觀光遊程的開發，為台南及澎湖的觀光產業帶入夏日跳島旅遊新玩法。
市府觀旅局指出，安平馬公觀光交通船航班規劃於 6 月至 8 月的暑期黃金檔期期間限定營運，週二、五自安平商港出發往返澎湖馬公商港，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景，不論是安排短天期週末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。觀旅局建議旅客可安排行程先到台南品嘗美食及遊賞古都風光，由台南出發抵達澎湖後，利用「台灣好行」自由行或參加當地旅遊團展開海島觀光；從澎湖遊玩的旅客也能選擇由馬公商港搭船到安平遊賞台南風光、品嘗著名小吃美食。歡迎至台南旅遊網官網查詢相關訊息，及透過詠傑海運FB官方粉絲頁【詠傑海運-雙吉福氣輪】、官方Line ID：＠ywi1154p或合作旅行社洽詢購票及旅遊行程資訊，輕鬆規劃浪漫跳島觀光旅程。
更多新聞推薦
其他人也在看
日本職棒》孫易磊本季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
中職／連4年10勝投手！本季大縮水僅2勝 鋼龍笑談龍將「集體罰跪」真相
味全龍洋投鋼龍這幾年都是球隊相當仰賴的投手，本季身手在進化，0.93被上壘率、1.92自責分率更是寫下來台6年新低，不過目前僅拿2勝卻相當罕見，龍隊友之前甚至還向他「集體罰跪」，他說都是在鬧著玩，這也證明隊友彼此感情很好，更表示知道大家都很努力，有時候就是結果不盡人意。
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
暑假跳島新選擇！「台南安平—澎湖馬公」觀光船6/30啟航
[Newtalk新聞] 暑假即將來臨，計畫好離島跳島旅遊了嗎？近日前往澎湖旅遊多了一項選擇，「台南安平—澎湖馬公」觀光航線將自30日起開行。今年特別鎖定「澎湖國際海上花火節」與台南盛夏慶典「將軍吼演唱會」兩大超人氣活動期間，提供週二、五往返台南安平與澎湖馬公的觀光交通船航班，為遊客提供多元選擇。 安平馬公觀光交通船航班規劃於6月至8月的暑期黃金檔期期間限定營運，每週二、五自安平商港出發，往返澎湖馬公商港，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景。無論是安排短天期的週末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。 旅客可安排行程先到台南品嘗美食及遊賞古都風光，由台南出發抵達澎湖後，利用「台灣好行」自由行，或參加當地旅遊團展開海島觀光；自澎湖出發的旅客，也能選擇由馬公商港搭船到安平，遊賞台南風光並品嘗著名小吃美食。暑假除了有澎湖花火節外，台南市也有許多精彩活動。 除了8月熱鬧登場的將軍吼演唱會外，還有「住宿台南－好康三重送」住宿優惠、點數折抵及抽獎活動。5月至10月間，旅客可享連住3晚第3晚免費之優惠；入住還有機會獲得限量「卡皮胖拉小提燈」，並參加點數折抵及抽獎活動，讓旅客「住越多、省越多、
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運
根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的信件，多位共和黨人敦促美國國際貿易委員會（ITC）在涉及台積電（TSMC）的專利案件中，應當採取強硬的執法行動。這則《Axios》在11日披露的報導，不僅將商業專利糾紛上升到了國家安全與產業霸權的政治博弈，更直接衝擊台灣護國神山的利基與台美關係。這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議......
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
【一週天氣】鋒面重回台灣上空 氣象署發布「11縣市」大雨特報
氣象署表示，今（11日）、明（12日）兩天鋒面逐漸北移至台灣，台灣西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨。
49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美......
零互動半年傳決裂？小島秀夫「影片激情擁抱」TGA主持人，網笑：爸媽終於復合了
小島秀夫與 TGA（The Game Awards）創始人兼主持人 Geoff Keighley 近日睽違 6 個多月再次驚喜同框，在餐廳共同飲用香檳慶祝，還分享了擁抱影片，用最直接的行動打破了最近網路上傳聞，兩人因為頒獎問題鬧不合的謠言。
北市秀珍菇遮陽傘恐藏疑慮？王義川12字示警蔣萬安
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，不過卻被台北市議員簡舒培發現，平均一座要台幣620萬元，雖然台北市政府都發局澄清，稱單座價格為146萬元，但卻遭議員王閔生打臉，表示加上設計監造費後，平均1支要740萬元，等同一台保時捷，引發外界質疑。對此，民進黨立委王義川在《台灣向前行》節目中，直喊「蔣萬安你真的不要害這些公務人員」，媒體人康仁俊更點出這設施背後恐「暗藏疑慮」。
端午節親訪老福機構 新北社會局長李美珍致贈加菜金及蘋果
端午佳節將至，新北市社會局長李美珍代表侯友宜市長親自走訪淡水區仁濟安老所、三芝區雙連安養中心，以及八里區天主教安老院送上加菜金及蘋果，除了為長者送上溫馨的節日祝福，也感謝機構工作團隊無微不至的照顧長者，共同守護長者安全及健康。仁濟安老所座落在淡水河畔邊，還可以遠眺淡江大橋，李美珍抵達現場時，由住民賴文章及賴潘鳳英夫妻擔任代表收下加菜金及蘋果，住民也以歌曲熱烈歡迎，李美珍致詞時分享，敬老卡從今年7月起擴大服務，除了點數增加為600點，也增加了YouBike 2.0E電輔車多元通路，邀請長者們多多利用，透過外出的機會，維持身心健康，現場住民也紛紛舉手問起申辦方式以及計程車隊的叫車方式，反應熱烈。位於三芝區的雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧等區域，院長張語珊分享，每年端午節都會安排有趣的節慶活動，像是在正中午進行的立蛋活動，以及行之有年的划龍舟活動，讓長者也可以享受過節氣氛。已經入住9年、高齡89歲的住民蔡惠玉分享不老秘訣，這裡有很多課程可以參加，每天保持固定的生理時鐘，讓自己不與外界環境脫節，同時也養成運動的好習慣，很開心、也很感謝雙連團隊的照顧及陪伴。最後一站來到八里的台灣天主教安老
台海消失？中國闖東部外海 官媒：近海執法
[NOWNEWS今日新聞]中國以日菲啟動專屬經濟海域談判為藉口，到台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」，央視旗下自媒體「玉淵譚天」指出，中國大陸已「補齊」台灣東部海底地圖，對該海域管理不僅將「走向...
明天天氣西半部防雷陣雨、晚起趨緩 周日鋒面再臨 端午連假估天氣穩定
中央氣象署今天表示，明天（11日）西半部易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫雨，預估明晚起雨勢趨緩。未來一周雨勢先增後減，周日、下周一（14、15日）鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；下周二（16日）降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。
第20屆玉山盃青棒賽週四正式開打！桃園市首戰21:0扣倒金門縣
體育中心／丁泰祥、楊淨報導第20屆玉山盃青棒錦標賽，今天開打，去年第三名的桃園市，在平鎮棒球場首戰金門縣，就發揮強大火力，全場敲出19支安打，尤其是三局下半一口氣攻下14分，終場桃園市就以21：0提前在第四局結束比賽，拿下第一場的勝利。
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
柯文哲快看！會計師端木正上訴二審「改口認罪」 派女兒辯護拚輕判
即時中心／潘柏廷報導民眾黨創黨主席柯文哲，陷入京華城、政治獻金弊案一審遭判17年有期徒刑，而會計師端木正，一審期間對於遭控政治獻金申報不實，始終不認罪，被判處1年有期徒刑。如今端木正提出上訴至二審突然改口認罪，並改由自己律師女兒為其辯護，希望二審能輕判；值得注意的是，端木正盼求高院不要延長科技監控，但昨日遭否決，並被裁定延長科控監控8個月，裁定則可抗告。
撿到手機抬頭嚇瘋！失主竟掛半山腰樹上 受困3小時驚險獲救
綜合《人民日報》、《新京報》及大陸消防部門資訊，事故發生於6月4日深圳市寶安區鳳凰山亞婆髻。當地屬於尚未開發的野山，雖非正式景區，卻因擁有遼闊視野及觀景地點，吸引不少民眾前往探險、拍攝網美照。據了解，男子當天為了拍照打卡，特地爬上一塊大型觀景巨石，不料腳下...