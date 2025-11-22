暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞] 知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1.2萬元。文化部公共出借權補償酬金第一期在11月13日至20日撥付到帳戶，目前也開放第二階段申請。
黃山料日前在臉書貼文表示，戶頭多了「12,020元」的文化部鼓勵紅包，代表自己的作品在圖書館內8個月期間被借了近6000次。其中最受歡迎的書籍，竟然是著重親情和自我成長主題的小說《心很小 裝喜歡的事就好》。他坦言，對此結果感到意外，原本以為戀愛小說會更受讀者青睞。
黃山料也說，有讀者反映自己的書在圖書館「很難借到」，經常需排隊等候數周。因此為讓更多讀者有可以看到書，他決定把收到的「公共出借權補償酬金」全數買自己的書，並捐給圖書館，讓更多人可以閱讀。
網友留言「借書居然作者也有收益，好酷」、「原來我都沒買你的書，都用借的也有幫到你，這個月趕緊再借一次」、「你真的很棒！把獎勵花在買自己的書再回饋給讀者。值得嘉許的事，你也好好稿賞自己一番」。
立法委員蘇巧慧也在社群Threads表示，2019年自己的辦公室提案修正《圖書館法》，納入「公共出借權」的概念，文化部透過試辦計劃的方式推動，今年7月更擴大試辦第二階段，希望可以幫助到更多好朋友。
根據文化部內容，公共出借權是希望在公共圖書館提供圖書借閱公共服務的同時，也保障著作人權益所為的補償酬金，只要在台灣出版、有國際標準書號（ISBN），以及依圖書館法完成送存的紙本圖書就可以申請。發放方式是借閱次是的3倍，並以著作人七成、出版者三成計算；如翻譯著作則是譯者35%、著者35%。
依據時程，若為今年10月15日前登記，可以在11月30日前拿到補償酬金；明年2月15日前登記，則是在明年3月底前拿到補償金；往後在將在每年3月、9月發放，每次發放下限為30元。第一期公共出借權補償酬金在今年11月13日至20日撥付至申請者指定帳戶。
