暢銷兒童書作家涉嫌「騷擾出版社女員工」遭解約 發言人回應了

英國暢銷兒童書作家兼喜劇演員戴維·威廉 （David Walliams）涉嫌對哈波柯林斯旗下出版社的年輕女員工有「騷擾」行為。（圖／翻攝自X）

英國暢銷兒童書作家兼喜劇演員戴維·威廉 （David Walliams）在與出版商哈波柯林斯英國公司（HarperCollins UK）解約後，透過發言人嚴正否認外界所指控的任何不當行為。

根據外媒報導，哈波柯林斯英國公司發言人表示，出版社在「經過仔細考慮，並在新任執行長的領導下」，決定未來將不再出版威廉的任何新作品，但並未進一步說明做出此決定的具體原因。

《每日電訊報》報導指出，此項決定是在對出版社內部、涉及對年輕女性員工不當行為的指控展開調查後所作出的結果。報導稱，相關指控指向威廉涉嫌對哈波柯林斯旗下出版社的年輕女員工有「騷擾」行為。不過哈波柯林斯並未證實該說法，也未公開調查細節。

對此，威廉威廉的發言人表示，出版商「從未告知他任何針對他的指控」，他本人既未參與任何調查，也未獲得回應相關問題的機會。發言人強調，沃廉姆斯「強烈否認自己有任何不當行為」，並已就此事尋求法律建議。哈波柯林斯方面則回應稱，公司「極度重視員工的福祉」，並已建立相關通報與調查機制，但基於對個人隱私的尊重，拒絕對內部事務發表進一步評論。

威廉是英國最成功的兒童文學作家之一，其作品已被翻譯成55種語言，全球銷量超過6000萬冊。哈珀柯林斯自2008年出版其首部兒童小說《穿裙子的男孩》以來，雙方合作超過15年。威廉至今共出版40多本書，其中多部作品如《黑幫奶奶》、《億萬富翁男孩》與《臭先生》皆被改編為電視電影。

威廉最近的一本作品《聖誕老人和兒子》於今年10月由哈波柯林斯出版。此外，《臭先生》與《穿裙子的男孩》的電視改編作品仍計畫於本週日在CBBC頻道播出。BBC發言人表示，儘管節日期間的既定播出安排不會更動，但「未來沒有任何直接涉及大衛・威廉斯的新項目」。

威廉最早因喜劇小品影集《小不列顛》（Little Britain）成名，後來擔任《英國達人秀》（Britain’s Got Talent）評審，並曾獲得國家電視獎。他於2017年因對慈善與藝術的貢獻獲頒大英帝國勳章（OBE）。

然而近年來威廉亦屢陷爭議，今年夏天，他在錄製BBC節目《我會騙你嗎？》（Would I Lie To You?）時，疑似做出納粹敬禮手勢而遭批評。2022年他也曾就拍攝《英國達人秀》期間，對兩名參賽者發表「不尊重言論」一事公開道歉，並於同年離開該節目。針對言論外洩事件，他曾控告製作公司，雙方於2023年達成和解。

哈波柯林斯英國公司於今年10月任命凱特・艾爾頓（Kate Elton）為新任執行長，此次與威廉終止合作，被視為其上任後的重要決策之一。



