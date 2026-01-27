暢銷書《漢娜的遺言》作者遭爆外遇！慘淪藥局打工仔 本人打破沉默揭心聲

傑伊．阿舍（Jay Asher）為暢銷書《漢娜的遺言》作者，遭爆婚外情後，工作邀約全數停擺，只能到藥局打工維生。圖／翻攝畫面

2007年由傑伊．阿舍（Jay Asher）創作的暢銷小說《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），推出後一舉成名，2017更製成影集於Netflix首播，不過不到1年時間，阿舍就被爆出外遇生活，更被描述如同性侵犯；如今阿舍回應此事，稱該事件讓他失去多項合作，工作瞬間停擺，長達7年時間過著與世隔絕的生活，僅能到藥局打工維生。

根據《每日郵報》報導，《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）由出生於加州的作家阿舍2007年出版，並於2017年3月被改編成Netflix影集，不過上架不到1年，就被爆出與前妻瓊瑪麗．阿舍（JoanMarie Asher）育有1子，卻出軌超過10年。

首位情婦羅賓．梅洛姆（Robin Mellom）控訴，2人自2003年於兒童圖書作家和插畫家協會（SCBWI）會議上認識，並於2005交往，在發現婚外情後，她開始在聯繫出現於阿舍社群上照片中的7位女性，追問雙方是否有戀愛關係，並向那些女性們表示，阿舍「與女性建立情感友誼，通過電話、發訊息和電子郵件將這種友誼發展成更深層次的關係，最終發展成面對面的肉體關係。」

傑伊．阿舍（Jay Asher）與瓊瑪麗．阿舍（JoanMarie Asher）結婚，卻被爆出婚外情，形象全毀。圖／翻攝畫面

然而這7位女性當中，多數為已婚，一部分女子坦言，她們的事業受到了影響，不過一派女子認為，雙方關係出於自願，強調阿舍從未脅迫或操縱彼此行為；不過醜聞傳開，阿舍的工作邀約全數停擺，連Netflix都要求其退出影集製作，同時兒童圖書作家和插畫家協會（SCBWI）也將其踢出會員名單，強調自己與7名女子關係是「雙方自願的」，並沒有性侵一事，且每段婚外情都發生在成名之前。

如今名聲毀壞，阿舍表示，有7年時間過著與世隔絕的生活，毫無工作，更一度萌生自殺念頭，僅能將先前存下的退休金用於律師費，試圖藉由法律找回名譽，最終卻都失敗，同時因毫無積蓄，無法履行對前妻的經濟承諾，僅能靠著日常於藥局打工，1年約賺16,135美元（約新台幣50萬元）維生。

惟至今從未見相關證據，證明其犯下任何罪刑，坦言「一想到我曾經視為朋友的那麼多人明明知道真相，卻為了自保而選擇疏遠我，我仍然感到很痛苦」，阿舍還提及，Netflix影集中一位製片人懇求他保持沉默，因為「惹事生非」可能會損害這部影集，無奈只希望指控有憑有據，讓他有重新開始的機會。



