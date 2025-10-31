暢銷39年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」曝光 董事長親自解釋了

生活中心／陳慈鈴報導

台灣有許多零食，暢銷多年，深受民眾喜愛。華元食品1986年推出的「波的多蚵仔煎洋芋片」便是其中之一，暢銷39年。但很多人不知道的是，其實洋芋片真正的口味不是蚵仔煎，而是「日本味」。對此，華元食品董事長郭耀鵬親自解釋了。

一名網友於《Threads》分享一則冷知識，提到蚵仔煎洋芋片其實是「廣島燒口味」，不過怕台灣人沒聽過，所以才改成眾所熟悉的蚵仔煎。貼文意外引發廣大迴響，瀏覽數至今已經超過39萬次。

「蚵仔煎洋芋片」小編也現身留言區證實「有聽說」，並分享華元食品董事長郭耀鵬接受《商業周刊》訪問的內容，說明當時是因為看到同業推出牛排口味洋芋片銷量好，於是也想引進日本小吃廣島燒，但擔心大眾不認識才改叫蚵仔煎。吃了會發現，兩者味道雷同。

蚵仔煎洋芋片的真實身世曝光後，許多網友紛紛表示，「難怪我不喜歡吃蚵仔煎，卻喜歡吃蚵仔煎洋芋片」、「太震驚了」、「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「終於解開我多年的疑惑」、「蚵仔煎也可以說是台灣燒」。

