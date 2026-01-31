暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】在南投埔里，國立暨南國際大學廣闊的校園森林裡，四季更迭悄然展開。春日櫻花輕舞、夏季旗木盛放、秋欒轉為金黃、冬梅於寒意中堅韌綻放，自然的節奏在校園中形成一處與人情相依的場域。全新品牌粵菜餐廳「Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳」，正是在這片四季流轉的森林中誕生，成為校園裡一張為相聚而準備的餐桌。

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

Blossom Chi 八蔘聚粵菜餐廳由 Feeling18 巧克力工房創辦人、董事長茆晉日牂所打造，選擇落腳於國立暨南國際大學校園內，而非熱鬧商圈或觀光市集。這樣的選址，讓餐廳回到生活本身，與自然為鄰，與時間同行，成為一處需要被「特地前來」的所在，也因此更顯珍貴。

廣告 廣告

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

品牌名稱中的「Blossom」，象徵花開的瞬間，如同料理在舌尖綻放的美好；「Chi」則代表文化與言語的交會，讓味覺成為彼此相遇與交流的媒介。

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

Blossom Chi 八蔘聚不單是一間港式粵菜餐廳，而是一張鋪陳四季風景的餐桌，邀請人們在森林環抱之中，與季節、料理與彼此展開對話。

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

餐廳主打精緻粵菜，由資深港式老師傅坐鎮，講究火候、節奏與層次，讓料理回歸細膩與耐心。透過粵菜工藝的深厚底蘊，結合校園獨有的自然視野，使每一道料理不只是味道的呈現，更像是一段被慢慢鋪展的生活風景。在這裡，味道成為季節的延伸，餐桌彷彿森林的一部分，承載著滋養身心的相聚時光。

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

談及品牌初衷，董事長茆晉日牂表示：「我一直相信，飲食不只是被快速消費的選項，而是能陪伴生活的存在。把餐廳放在校園裡，是希望它成為一個讓人願意慢下來的地方，在自然之中，好好坐下來，吃一頓用心準備的飯。」這份對時間與陪伴的重視，也成為 Blossom Chi 八蔘聚最核心的品牌精神。

暨南大學校園森林中誕生的四季餐桌! Blossom Chi八蔘聚粵菜餐廳開幕 - https://www.watchmedia01.com

此外，Blossom Chi 八蔘聚亦延續 Feeling18 長期深耕在地的公益理念，特別規劃「學生榮譽餐」機制，提供給在學習或生活中值得被肯定的學生。透過一頓正式而用心的餐點，傳遞鼓勵與支持，讓努力被溫柔對待。Feeling18 多年來持續投入地方教育與社會關懷行動，始終相信企業的價值，來自對土地與人的回應，而這樣的信念，也自然流入 Blossom Chi 八蔘聚的經營之中。