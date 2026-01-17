暨南大學深耕臺灣社會教育有成 榮獲114年度教育部社會教育貢獻獎團體獎

校長武東星(右)代表國立暨南國際大學，於114年度教育部社會教育貢獻獎頒獎典禮中獲頒團體獎，肯定暨大長期深耕社會教育與終身學習之卓越成果。（暨大提供）





教育部昨（16）日公布「114年度社會教育貢獻獎」得獎名單，國立暨南國際大學憑藉長期深耕臺灣社會教育、終身學習與高齡教育之卓越成果，榮獲團體獎肯定，並於頒獎典禮中由校長武東星代表學校獲頒，展現高等教育機構在回應社會需求與推動全民學習上的關鍵影響力。

一個國家的強大，不在於疆域的大小，而在於社會進步的深度；而社會要能持續前行，離不開教育長期而穩定的投入。教育是一段「生命影響生命」的歷程，唯有不斷擴大參與，方能累積深遠的社會能量。正如社會教育所倡議的精神--「把燈提高一點，可以照亮更多人」，當更多人投入社會教育，影響層面便能不斷擴展，形塑充滿動能與素養的社會。

暨大學生於校內Living Lab展示永續學習成果，實踐知識與生活結合。（暨大提供）

教育部自民國64年起辦理社會教育相關表揚獎項，並於107年修正發布「教育部社會教育貢獻獎實施要點」，以公平、公正的遴選機制，表揚對推展社會教育具有卓越貢獻之個人與團體，樹立全國社會教育的重要標竿。國立暨南國際大學此次榮獲團體獎，正是對其長期投入社會教育與實踐大學公共使命的高度肯定。

暨大師生走入原住民族部落，向耆老學習傳統文化，促進世代交流與文化傳承。（暨大提供）

在武東星校長的領導下，國立暨南國際大學長年結合大學社會責任（University Social Responsibility, USR）理念，積極推動大學資源走入社區，透過跨領域課程設計、在地合作與多元學習模式，回應地方與社會實際需求，促進知識共享與社會共好，並在高齡教育、終身學習與活躍老化等議題上，累積具體且具指標性的實踐成果。

暨大學生進入偏鄉學校進行課程陪伴，與孩童互動學習，縮短城鄉教育落差。（暨大提供）

近年來，暨大持續推動「第三人生大學」及「30+終身學習大學試辦計畫」，聚焦中高齡族群學習需求，透過系統化課程規劃、跨世代交流與社區參與，協助學習者培養第二專長、提升生活品質與社會參與度，實踐「學習不設限、人生再出發」的終身學習理念。

暨大長期推動USR與社會教育行動，成果獲教育部社會教育貢獻獎肯定。（暨大提供）

國立暨南國際大學表示，學校長期以「國際視野、在地實踐」為發展特色，USR行動與第三人生及30+終身學習大學相關推動成果，正是大學公共性與社會責任的具體展現。此次榮獲教育部社會教育貢獻獎團體獎，並由校長代表學校獲頒，不僅彰顯暨大在社會教育領域的長期投入，也再次印證教育能夠照亮更多人、推動社會持續向前的核心價值。

未來，國立暨南國際大學將持續深化USR行動，擴展30+終身學習大學試辦計畫的教育能量，攜手更多社區與跨域夥伴，共同打造全民學習、世代共融的永續學習社會。

