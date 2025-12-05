暨大主辦世界綠色大學排名發布會 多國大學領袖參與

（中央社記者鄭維真南投5日電）2025世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇於國立暨南國際大學登場，副總統蕭美琴今天透過影片表示，大學扮演社會淨零轉型核心引擎，政府將持續與國際合作，盼藉此會議深化全球交流。

暨大今年主辦世界綠色大學排名發布會，來自16國、70所大學，共120名大學領袖到場參與；今天公布世界綠色大學評比，暨大名列全球第30名。

蕭副總統於開幕典禮以影片致詞表示，大學在面對氣候變遷時扮演知識領航者關鍵角色，也是社會淨零轉型核心引擎，台灣學界長期投身綠色科技、能源轉型及永續研究，展現堅定國際承諾，政府將持續與國際合作，強化跨域研究與人才培育，期望藉此會議深化全球交流，將理念化為具體行動。

廣告 廣告

暨大校長武東星說，主辦全球排名發布會是台灣高教重要里程碑，象徵我國綠色治理模式已獲國際肯定。年會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖走進南投，不僅向世界展示台灣的大學能產出高品質學術成果，更能以實際行動回應氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。

環境部長彭啓明於論壇中發表演講，強調攜手大學培育綠領人才。多國大學校長共同進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題，激盪多元觀點。（編輯：黃世雅）1141205