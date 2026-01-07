暨大國比系柳心詠同學 從暨大走向世界

暨大國比系柳心詠獲選為114年外交部「國際青年外交大使」.jpg

國立暨南國際大學國際文教與比較教育學系國立暨南國際大學學生柳心詠從激烈的競爭中脫穎而出，以6.6%的錄取率獲選為114年外交部「國際青年外交大使」；透過外交部的嚴謹培訓，憑藉優異的外語能力與國際視野。柳心詠同學感謝系主任洪小萍教授的悉心指導與推薦，讓她能突破地域限制，將視野從南投埔里延伸至國際。

針對柳心詠同學的優異表現，暨大校長武東星表示，柳心詠的成功是系所的專業指導，與學生積極進取共同成就的果實，即將實踐「從暨大走向世界，讓世界認識臺灣」的願景。