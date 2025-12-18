暨大國際化再下一城！ 結盟奧地利PHV師培名校聚焦EMI與數位創新教學

國際處組員鄭昀昕(左起)、Claudia Zeppetzauer教授、外文系徐孝先老師、Sandra Bellet教授兼國際交流主任、Simone Naphegyi教授、與Karl Peb?ck教授、Thomas Schroffenegger教授，於暨大圖書資訊暨多功能大樓前合影。（暨大提供）





為因應全球高科技供應鏈整合趨勢，奧地利福拉爾貝格教育大學（PHV）國際交流主任Sandra Bellet，日前偕同語言教學與數位學習領域教授團訪臺，主要在深入了解臺灣從多元社會之幼教、國教、高教至產業界的英語教學環境（EMI）與創新教學法。隨行學者陣容堅強，包括英語教學法與外語教學專家Claudia Zeppetzauer教授、德語教學及泛語言學教育專家Simone Naphegyi教授，以及專攻數學與數位學習的Thomas Schroffenegger教授與Karl Peb?ck教授。

暨大國際長葉家瑜表示，這段跨國學術情誼源於今（2025）年4月在維也納舉行的「2025 臺灣－奧地利高等教育論壇」，當時與Sandra Bellet主任理念契合，促成了此次將暨大列為臺灣交流重點學校的契，讓遠道而來的奧地利學者感受臺灣的在地文化與熱情。

暨大葉家瑜國際長(左一)與奧地利福拉爾貝格教育大學（PHV）教授訪問團，進行面對面深度對話。（暨大提供）

在學術交流方面，暨大國際處安排訪團於12月12日觀摩外文系徐孝先老師開設的「歷史系跨域專業學術英文(一)：文本解析與書寫」課程，並參訪圖書館、語言中心及由原專班學生親手闢建的原住民保留地。透過實地走訪，PHV訪團深入了解暨大在高等教育EMI教學、國小雙語師資培育及南島文化保存上的具體實踐與成果。

外文系徐孝先老師開設「歷史系跨域專業學術英文(一)：文本解析與書寫」課程。（暨大提供）

PHV大學Simone Naphegyi教授指出，隨著校園環境日益英語化，奧地利與臺灣同樣面臨教學現場師資短缺，以及教學方法論需隨新時代創新的挑戰。Sandra Bellet主任則強調，期望藉此機會結識致力於師資培育研究的暨大教師群，為PHV學生創造接觸多元文化國家教學經驗的交流機會，提升未來的國際競爭力。

圖書館組員林冠甫(右一)，為PHV學者介紹暨大創校理念與校園場館設施。（暨大提供）

此次PHV代表團來訪，不僅是學術層面的交流，更是兩校在數位化教學、多語言師資培訓等全球教育趨勢下，共同致力於少數族群文化保存與教學創新的具體行動。透過面對面的深度對話，雙方已建立堅實的合作基礎，期許未來能共同培育出具備國際視野與跨文化溝通能力的優秀教師。

