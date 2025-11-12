暨大宿舍迎來「新室友」 校友喊：要回去住

▲國立暨南大學校方採購小冰箱「1間1台」共500多台，滿足住宿需求。（圖／暨大提供）

[NOWnews今日新聞] 南投埔里鎮國立暨南大學，近期宿舍添購新設備引發關注！校方宣布全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書留言「我要回去住」。

暨大校方表示，過去各區宿舍學生，都是共用一台大冰箱，但因管理不易，常發生住宿生的東西被吃掉、食物管理不佳變質，或是塞滿冰箱影響其他學生權益。之後校長在親師座談會得知家長與學生的反映，便規劃一次購入500多台宿舍小冰箱，以「1間1台」的方式滿足住宿需求。

廣告 廣告

另外，校內之前受惠海拔高度環境，宿舍並不需要裝冷氣，但去年也考量氣候愈發極端，夏天高溫難耐，便在宿舍區全都安裝冷氣，希望提升住宿環境，讓學生能安心學習。

去年裝冷氣、今年「1間1台」冰箱消息一傳出後，在校友圈引發熱議！不少校友湧入學校臉書留言，「有冷氣又有冰箱⋯我們到底經歷了甚麼」、「好啊 學校在我們畢業之後都這樣啊」、「離開學校後 宿舍越來越好」，甚至回說「我要回去住」，引發熱烈討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

回應防檢署檢疫規定 雲縣府：禁廚餘養豬才是防疫根本

不實AI造假影射影片！經濟部能源署予以譴責 呼籲勿散播錯誤資訊

健保補充費找股民開刀惹議 謝金河：政府施政要抓大放小