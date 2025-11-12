暨大宿舍迎來「新室友」 校友喊：要回去住
[NOWnews今日新聞] 南投埔里鎮國立暨南大學，近期宿舍添購新設備引發關注！校方宣布全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書留言「我要回去住」。
暨大校方表示，過去各區宿舍學生，都是共用一台大冰箱，但因管理不易，常發生住宿生的東西被吃掉、食物管理不佳變質，或是塞滿冰箱影響其他學生權益。之後校長在親師座談會得知家長與學生的反映，便規劃一次購入500多台宿舍小冰箱，以「1間1台」的方式滿足住宿需求。
另外，校內之前受惠海拔高度環境，宿舍並不需要裝冷氣，但去年也考量氣候愈發極端，夏天高溫難耐，便在宿舍區全都安裝冷氣，希望提升住宿環境，讓學生能安心學習。
去年裝冷氣、今年「1間1台」冰箱消息一傳出後，在校友圈引發熱議！不少校友湧入學校臉書留言，「有冷氣又有冰箱⋯我們到底經歷了甚麼」、「好啊 學校在我們畢業之後都這樣啊」、「離開學校後 宿舍越來越好」，甚至回說「我要回去住」，引發熱烈討論。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
回應防檢署檢疫規定 雲縣府：禁廚餘養豬才是防疫根本
不實AI造假影射影片！經濟部能源署予以譴責 呼籲勿散播錯誤資訊
健保補充費找股民開刀惹議 謝金河：政府施政要抓大放小
其他人也在看
冰箱飄臭味！放咖啡渣沒用 譚敦慈揭「1物」除臭又乾爽
許多人會把咖啡渣放進冰箱，利用其吸附力來除臭，但治標不治本。無毒教母譚敦慈提到，若冰箱出現異味，關鍵是「找出味道來源」，而非用物品遮掩氣味。她的做法則是放「看護墊」，防止生食的血水往下滴、污染其他食物，降低食物中毒風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了
[NOWnews今日新聞]國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，其個人的問政風格與言論常引發爭議，近期有學生發現，翁曉玲已被清大科法所拔掉「合聘教師」的資格。對此，翁曉玲解釋，她當立委後分身乏...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
雲南「野小孩」風波 中國官方通報來了
[NOWnews今日新聞]中國四川雅安石棉縣某高速公路服務區，10月中旬有中國民眾爆料稱，看到有父母帶著一個「野小孩」出沒，孩子一絲不掛趴在台階上吃東西，甚至四肢著地，像狗行走、奔跑，引發中國社會關注...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
翁曉玲仍是清大通識教師 學生曝上課心得
[NOWnews今日新聞]清華大學科技法律研究所過去因專任師資人數不足，考量整體教學與人力配置問題，因此長期請通識中心專任教師支援。身為通識中心專任副教授的國民黨立委翁曉玲，也因學校兩個單位的合作，而...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 9 小時前
《半導體》注意股：華東 近5日漲29.92%
【時報-台北電】華東(8110)於10日遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.94%。且11月10日之週轉率為24.06%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達146.69%﹝第二款﹞。10日收盤價31.70元。 華東(8110)近3日股價漲32.64%，近5日漲29.92%，近5日成交均量8.60萬張，券資比44.60%。近5日三大法人買超4355張，外資買超2687張，自營商買超1668張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 1 天前
Perfume西脇綾香宣布結婚！與「好友兼粉絲」成一生伴侶 嫁粉絲夢想成真
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導日本國民女團Perfume成員西脇綾香（A-chan）今（11）日在社群宣布結婚喜訊，透露男方為圈外人士，是她多年來的粉絲，並...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄「天價自助餐」一個500元超越台北！ 網友看完菜色秒懂：被當成大戶
自助餐品項豐富，能夠一次補充蛋白質、澱粉，以及多種蔬菜，成為不少民眾購買三餐的首選，不過也不時因「價格」惹出爭議。近日高雄有民眾分享自己夾到「天價自助餐」的經驗，一個竟要價500元，貼文曝光後掀起熱議，有網友看完菜色後直呼「不敲你敲誰」。鏡報 ・ 7 小時前
藏在礁岩下的祕密碉堡！馬祖南竿「鐵堡」揭密兩棲蛙兵的強大禦敵機關
到馬祖除了要吃淡菜、老酒麵線、魚麵等在地小吃，感受戰地風情，也是很重要的一件事，尤其南竿島上有近百個碉堡，不去探險實在可惜。這次我踏進早期由最精銳的兩棲蛙兵駐守的「鐵堡」，狹窄通道、機槍口、禦敵設施都讓我感受到當時戰事的緊繃。鏡報 ・ 1 天前
32年研究證實！「這類人」最會傳染肥胖：癌症接著來
肥胖不只影響外觀，更攸關健康，已有研究指出，肥胖與13種癌症有關。醫師王思恒表示，一項長達32年、涵蓋1.2萬人的前瞻性研究顯示，肥胖具有顯著的「社會傳染性」，也就是，若社交圈有人變胖，個人變胖的風險將大增，尤其摯友風險會增加171%，配偶則增加37%。「因此，謹慎交友，可以確保輕盈一生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傳翁曉玲遭清大解聘？ 本尊發聲：只取消合聘、仍為通識中心主聘
自由、三立等親綠媒體報導國民黨立委翁曉玲經新竹清華大學證實，遭科法所拔掉合聘教師的資格。對此，翁曉玲今（12日）說明，清大主聘她的單位是通識教育中心，科法所只是她的副聘單位；她是因為擔任立委分身乏術，才只維持在通識中心開一門課，且未領任何鐘點費，所以她沒被「fire」掉，沒被解聘。中天新聞網 ・ 6 小時前
【更新】京華城賣地套現30億 北檢今傳中石化董事長陳瑞隆
京華城商場熄燈後，土地對外公開交易，原市價342億，但威京集團旗下鼎越開發公司卻高於市價30億，以372億元得標，集團主席沈慶京疑為幕後黑手，檢調在今年5月發動搜索約談，將集團旗下中工前後任董事長等9人列為被告，知交保候傳，今(11/11)日北檢再度指揮調查局北機站約談中石化董事長陳瑞隆等5人，以被告身分約談到案。太報 ・ 1 天前
桃園罕見停班課！這群人怒問：到底要上班嗎
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，北北基桃針對放不放假罕見不同調，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課，消息一出，市長張善政臉書湧入大批網友留言「市長英明！」、「市長我愛你！」但也有不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
光田醫師研究揭隔代教養與父母年齡對ADHD兒童的發展影響 登上國際期刊
「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單。光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（A中廣新聞網 ・ 21 小時前
桃園停班停課！機場免稅店「還有營業嗎」 桃機給答案了
第26號中度颱風「鳳凰」逼近台灣造成短延時強降雨，桃園市宣布11日停止上班上課，引發不少民眾關心桃園國際機場內的免稅商店是否同步停業。對此桃園機場公司回應，目前航站營運正常，免稅商店皆照常服務旅客。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園脫鉤停班課！他嘲張善政：被這人嚇到
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，隨著風雨逐漸增強，全台各縣市陸續宣布是否停班停課。其中，北北基桃罕見「不同調」，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課。對此，名嘴王瑞德曝光張善政選擇與...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
「軍傳媒」無人機航空母艦崛起，全球潮流勢不可擋
Asia Times在11月初的報導中指出，中國正積極以中小型艦載無人機取代傳統載人機，衛星照片拍到江蘇大洋船廠下水一艘特殊艦船，其尺寸遠小於現役航空母艦尺寸，更像是個實驗性平台，顯見中國同時發展已無人航空母艦的艦隊方式追上美國的航母大國地位。鏡新聞 ・ 17 小時前
北北基民眾超羨慕！桃園連放2天颱風假？ 張善政回應了
北北基民眾今天（11／11）出門上班上課，心中可能最羨慕的就是桃園市的民眾了，因為鳳凰颱風路徑詭譎，各地風雨預測也出現落差，因此桃園市與北北基決策脫鉤，今天桃園也成了北台灣唯一放颱風假的縣市。不少桃園市民都感覺「賺」到一天颱風假，但是否有機會連續2天都放颱風假呢？桃園市長張善政今天上午也回應了。太報 ・ 1 天前