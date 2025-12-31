暨大戴榮賦團隊「銀巷食光2.0」深耕社區照顧 獲國科會大力支持

國科會「以包容為導向之科技計畫」114年度成果發表會，國科會人文及社會科學研究發展處長黃俊儒(後排中)，對暨大戴榮賦教授(後排左二)及研究團隊展現的成果，表示支持與肯定。（暨大提供）





在國科會「以包容為導向之科技計畫」支持下，國立暨南國際大學成功推動「銀巷食光2.0」計畫。由資訊管理學系戴榮賦教授研究團隊開發的「整合式資訊系統」，將智慧科技導入高齡者送餐服務，目前已於國內多個縣市上線運作，每日服務至少4,000名弱勢長輩，累計服務超過6,000名長者、處理逾百萬份餐食。此計畫秉持暨大長期關懷社會與扶助弱勢的精神，發揮大學研發能量協同福利機構解決社會需求，同時培育學生從實作中學習的能力與人文關懷的素養。

暨大校長武東星表示，「銀巷食光2.0」是暨大長期深耕地方、落實社會包容的重要里程碑。武校長強調，研發應以提升人類福祉為目標，具備以人為中心的普惠科技精神，以及社會實踐的勇氣。暨大發揮人文與科技兼具的優勢，跨入社福場域，與政府及社會攜手面對超高齡社會的挑戰。這項計畫落實國科會提倡的「包容科技」價值，透過即時送餐關懷系統，協助機構與社區單位接住更多長輩。

暨大戴榮賦教授與其團隊開發的「整合式資訊系統」，深耕社區照顧，獲國科會大力支持。（暨大提供）

戴榮賦教授指出，系統導入送餐機構後，顯著提升送餐服務的效能、韌性與品質。更重要的是，透過數位化管理，機構能建立更高標準的「責信度」（Accountability），確保每個便當都能確實送達長輩手中。目前弗傳慈心基金會、老五老基金會、紅心字會等機構皆已導入運用，協助執行個案管理、送餐管理、關懷問候等工作，讓第一線社工與志工有更多時間投注於與長輩的互動及陪伴，同時減少餐食浪費、節省行政人力與營運成本。

由暨大資訊管理學系戴榮賦教授研究團隊開發的「整合式資訊系統」，將智慧科技導入高齡者送餐服務。（暨大提供）

展望未來，暨大將持續發揮技術中樞的角色，利用大數據分析預測社會需求，並透過 AI 驅動的服務系統提升人群福祉。我們不只是技術的傳播者，更是社會議題的積極回應者，期望在數位化的進程中，確保科技始終以人為本，為社會創造實質且永續的正向影響力。

