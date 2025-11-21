暨大攜手埔里 籌設日照中心

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，由鎮公所提供場館，暨大提供專業人才，籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，預計明年3、4月啟用，將成為暨大護理、長照、社工等相關科系學生實習基地，預計可服務60名當地失能、失智長輩。埔里鎮長廖志城說，大學生進社區陪伴長輩，長輩能在地安老，讓學子也能學以致用，創造雙贏。

暨大指出，近年成立護理學院，已開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才荒的問題，珠仔山日照中心的設立，將成為長照人才培育暨實習場域；且珠仔山日照中心位於溪南國小對面，而南投縣政府7月甫核定的仁愛鄉翠巒、瑞岩部落遷村案，遷村新址就位於日照中心旁，成功把學術資源轉化為解決社會問題的具體行動力。

埔里鎮長廖志城說，埔里地區的人口老化快速，目前日照服務仍不足，因此鎮公所攜手暨大，就是希望透過專業團隊進駐，提升社區長輩的照顧品質，「公所提供場館、暨大提供專業，是非常具創意的合作模式」，未來大學生因為這個日照中心走入社區，陪伴長輩，學習照顧，讓長輩能在地安老，也讓學子們能學以致用，回饋鄉里，這是大學與地方雙贏。

暨大校長武東星表示，暨大長期投入偏鄉長照、健康促進、原住民族教育等領域，深耕在地，此日照中心，將是大學社會責任的深化與具象化成果，讓護理、長照、社工及原住民族專班的同學在日照中心實習，理解長照需求與文化照顧的核心價值，創造大學、地方、社區三方共好，是實踐大學社會責任（USR）的創新典範，未來將成為培育長照人才的重要搖籃。

暨大指出，珠仔山日照中心成功縫合了大學人才培育與地方照顧需求。未來學校將持續深化與縣府、公所及社區的合作，編織更完善的長照支持網絡。