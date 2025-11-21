暨大攜手埔里 籌設日照中心
國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，由鎮公所提供場館，暨大提供專業人才，籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，預計明年3、4月啟用，將成為暨大護理、長照、社工等相關科系學生實習基地，預計可服務60名當地失能、失智長輩。埔里鎮長廖志城說，大學生進社區陪伴長輩，長輩能在地安老，讓學子也能學以致用，創造雙贏。
暨大指出，近年成立護理學院，已開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才荒的問題，珠仔山日照中心的設立，將成為長照人才培育暨實習場域；且珠仔山日照中心位於溪南國小對面，而南投縣政府7月甫核定的仁愛鄉翠巒、瑞岩部落遷村案，遷村新址就位於日照中心旁，成功把學術資源轉化為解決社會問題的具體行動力。
埔里鎮長廖志城說，埔里地區的人口老化快速，目前日照服務仍不足，因此鎮公所攜手暨大，就是希望透過專業團隊進駐，提升社區長輩的照顧品質，「公所提供場館、暨大提供專業，是非常具創意的合作模式」，未來大學生因為這個日照中心走入社區，陪伴長輩，學習照顧，讓長輩能在地安老，也讓學子們能學以致用，回饋鄉里，這是大學與地方雙贏。
暨大校長武東星表示，暨大長期投入偏鄉長照、健康促進、原住民族教育等領域，深耕在地，此日照中心，將是大學社會責任的深化與具象化成果，讓護理、長照、社工及原住民族專班的同學在日照中心實習，理解長照需求與文化照顧的核心價值，創造大學、地方、社區三方共好，是實踐大學社會責任（USR）的創新典範，未來將成為培育長照人才的重要搖籃。
暨大指出，珠仔山日照中心成功縫合了大學人才培育與地方照顧需求。未來學校將持續深化與縣府、公所及社區的合作，編織更完善的長照支持網絡。
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮⋯台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。聯合新聞網 ・ 1 天前
仁德醫專開公費專班 招攬澎湖學子：5年免學費、月領1萬獎學金
仁德醫護管理專科學校，由董事長鍾佳穎、校長黃柏翔及副校長黃森明、蔡政忠等人領軍，跨海抵澎招生。仁德醫專提出多項離島學生就學優惠方案，包括5年免學雜費、住宿費，每一個月1萬元獎學金，希望吸引更多澎湖學子投入醫護領域，共同強化地方醫療量能。仁德醫護管理專校表示，由於澎湖學子升學多需離鄉赴台，就學期間的各自由時報 ・ 19 小時前
40歲後轉職，不只是換工作：中年職場人必看的4個關鍵選擇策略
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後轉職，不再只是追夢，而是策略抉擇。本文章帶你從薪資、職位、產業與成長性四個角度，重新思考中年職涯的下一步，讓你每一次轉職都更穩、更有價值。當你不再年輕，選工作就不能只看「夢想」這件事了。40歲之後，每一次轉職都像在打牌──不能亂出手，也沒太多容錯空間。要的不是一場孤注一擲的冒險，而是一次聰明且穩健的選擇。這裡整理出四個關鍵思考點，來自自己與許多中年職場朋友的經驗分享，給也正在考慮轉職的你。一、薪資：能不能撐起你的責任？這個年紀，不只是養自己，還要扛起家庭、房貸、教育基金，甚至父母的醫療開銷。薪資不能只看「比前一份多」，而是要問：「這份薪水夠不夠支撐現實？」、「有沒有餘裕存錢？」數字背後，代表的是生活的穩定與選擇的自由。二、職位：有沒有真正的決策權與影響力？不是升官才叫好職位，關鍵在於「能不能做決定」、「有沒有空間發揮經驗」。如果只是換個頭銜、換個logo，卻依舊綁手綁腳，那不叫進步，而是平行轉職。真正的價值，是你能創造影響，而不是坐在什麼位子上。三、產業：五年後，它還在成長嗎？別再問「這家公司好不好」，要問的是：「這個產業未來五年會長什麼KingNet 國家網路醫藥 ・ 19 小時前
40歲後轉職怎麼選？別只看薪水，先學會這3件事
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後的轉職，不只是換工作，更是心態的修煉。一位外商高階主管分享了中年轉職的關鍵在於三件事：放下比較心、找到新節奏、持續創造價值。專注於自我成長與專業流動，才能在職場下半場走得穩、走得長遠。中年轉職的智慧：從光環到自我價值的轉換離開外商高階經理人的職位後，他才真正體會到：中年轉換跑道，不只是工作選擇的調整，更是一場心態的修煉。過去，他習慣帶著光鮮的職稱出入會議室，背後有團隊支援，有專人準備資料。如今，第一次自己提著電腦、拉著行李出國洽商，才發現原來過去那些「理所當然」的資源，如今都要靠自己一步步完成。初次獨立的狼狽與充實他回憶，有一次邊拉著行李邊找登機門，手上還在修改簡報，心裡不禁感嘆：「以前這種工作明明都有團隊分工，怎麼現在全包在我身上？」雖然狼狽，但這種全程自主的感覺，卻帶來久違的充實感——因為每一步，都是自己真正的選擇。中年轉職的三大心態智慧他總結出，中年轉職最重要的是心態調整，而非單純職位選擇，主要包括三個方向：放下比較心不再與昔日同儕的職稱、薪水對照。每個人的人生跑道不同，與其比較，不如專注自己能掌控的部分。找到新節奏外商的步調像高速KingNet 國家網路醫藥 ・ 17 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 21 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 14 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 18 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 21 小時前