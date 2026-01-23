暨大攜手慈善組織 助柬埔寨高中重啟數位教育門戶

暨大捐贈至柬埔寨 Hun Sen Phnom Sruoch High School電腦教室啟用了。（圖:暨大提供）

實踐大學社會責任，國立暨南國際大學與中華國際陽光慈善會跨國合作，將一批效能良好的汰換電腦經專業重整備後，捐贈至柬埔寨 Hun Sen Phnom Sruoch High School，成功協助學校重啟荒廢多年的電腦教室；落實資源循環再利用，更展現暨大以科技力跨海扶助偏鄉的關懷視野。



中華國際陽光慈善會執行長李政鍠博士發現，柬埔寨偏鄉教育資源匱乏，多數高中因缺乏設備，導致學子因無法接觸數位技能，在數位時代面臨競爭力脫節的困境。因此，發起「電腦教育計畫-數位基礎服務」，聯合當地由臺灣人籌組的「Sunrise Charity Organization」共同推動；暨大也響應，將校內汰舊設備重新灌錄程式，賦予這批二手電腦新生命，成為點亮異國學子希望的教育利器。

暨大副校長曾永平表示，這些電腦不僅是硬體，更是開啟數位世界大門的鑰匙，將幫助柬埔寨的孩子提升未來競爭力。他期許未來建立長久合作機制，協助更多資源落後地區改善數位落差，讓臺灣的科技能量在國際偏鄉扎根，持續產生良善的社會影響力。



電腦教室啟用儀式中，受助學校校長表示，學校擁有約2,700名學生，原有的電腦教室雖由銀行捐建，卻因年久失修及漏水荒廢多年。在暨大與慈善組織的支持下，教室終於重獲新生。目前電腦教室每週一至週六，每日可供200名學生學習。學生代表則表示，暨大的支持不僅幫助他們度過難關，更激勵他們創造一個更美好的未來。