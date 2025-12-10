暨大攜手攝影大師江村雄 打造校園影像藝術地標

暨大校長武東星(左)與國際知名攝影家江村雄(右)，於簽署合作意向書（MOU）合影。（暨大提供）





國立暨南國際大學於日前與享譽國際的知名攝影師江村雄先生正式簽署合作意向書（MOU），宣布將於暨大圖書館內設立「攝影美術館」。這將是繼「江村雄美術館（線上）」與彰化八卦山「江村雄攝影美博館」之後，第三座以其創作為核心的攝影藝術展館，更是首座結合高等教育資源、具備學術研究性質的校園美術館。

簽署典禮由暨大校長武東星與攝影師江村雄先生共同主持，校內多位主管與師長皆到場見證，氣氛溫馨隆重。暨大表示，這座美術館預計於明年（2026年）三月正式開幕，地點選定於學校圖書館，象徵著知識與美學的完美結合。攝影師江村雄將大方提供其多年珍藏的攝影歷史資料、珍貴文物以及經典攝影作品，於館內進行長期展出，致力於梳理攝影歷史脈絡，為台灣影像藝術留下珍貴資產。

暨大與國際知名攝影家江村雄簽署合作意向書（MOU），校內主管與親友到場見證，氣氛溫馨隆重。（暨大提供）

江村雄老師出身彰化員林，投身攝影藝術超過一甲子，他曾於2012年榮獲美國攝影學會（PSA）藝術組與旅遊組世界排名「雙料第一」的殊榮，並連續20餘年入選「世界攝影十傑」，生涯累積獲得超過一萬一千次國際獎項肯定，更獲頒國際攝影大師（MPSA）等崇高榮銜。江老師的作品風格多元，從畫意、生態到紀實攝影皆有極高造詣，此次與暨大合作，將其畢生心血與學術資源注入校園，具有極高的傳承意義。

暨大圖書館館內擁有豐富的百萬館藏與數位資源，並結合科技、人文與休閒成為複合式「學習共享空間」。（暨大提供）

暨大校長武東星表示，此合作案象徵暨大在藝術教育、文化推廣與地方連結上的重要里程碑。未來攝影美術館落成後，將結合圖書館的豐富資源，持續深化產官學界的跨域合作，打造更優質的美學教育環境，讓暨大成為中台灣重要的影像藝術交流基地。

攝影家江村雄曾連續20餘年入選「世界攝影十傑」，生涯累積獲得超過一萬一千次國際獎項肯定，更獲頒國際攝影大師（MPSA）等崇高榮銜。（暨大提供）

攝影師江村雄先生指出，期待透過此次與暨大的深度合作，讓更多年輕世代能在創作、審美與文化理解上獲得啟發，並透過教育的力量，為臺灣影像藝術的推廣注入新活力。

未來，國立暨南國際大學將安排通識講座，並邀請江村雄老師不定時蒞校授課，讓年輕學子能直接向大師學習攝影眼光與創作心法。此外，學校也規劃舉辦一系列國際研討會與攝影研習課程，期望將攝影藝術從校園推廣至社區，拓展師生與民眾的美學視野。

