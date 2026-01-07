暨大柳心詠入選國際青年大使 (圖)

其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 535
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 175
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 123
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 171
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 6 小時前 ・ 98
藍委竟要求譴責美偷襲委內瑞拉 矢板明夫搖頭揭關鍵1事：這是生存問題
近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。國民黨立委賴士葆5日質詢國防部副部長徐斯儉，問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，更稱俄羅斯是為了「保護自己的子民」，才會侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 74
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 35
選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...
即時中心／顏一軒、陳治甬報導即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說... 更多民視新聞報導多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！民視影音 ・ 20 小時前 ・ 16
今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 25
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 12
綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君出戰。對此，民進黨立委王世堅今（5）日鬆口透露，他有推薦4位優秀人選，而且都是非常優秀的人，黨內正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論。今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。記者提問，綠營台北市長的人選好像一直推不出來，小雞很焦慮，您自己會出來聲援嗎？對此，王世堅表示，綠營參選議員的朋友們其實完全不需要焦慮，他們很清楚自己的實力，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁與張文潔都非常強，完全不需要市長參選人來拉抬（聲勢）。第二，他強調，要參選議員的新人朋友們，在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，自己並不會把參選議員的這些好朋友們列為「小雞」，而且還都必須要靠母雞（市長參選人）來拉抬，「誰拉抬誰，還不知道咧！」王世堅認為，民進黨在台北市長這一役，並不存在「小雞焦慮」的問題，畢竟黨內在首都台北市議會內，舊的議員都很強，新來的參選人也早都有相當準備了。談及個人的角色，王世堅不諱言，他擔任近20年的台北市議員，也與議會有很深的淵源，而且跟幾位資深議員都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有無需要，他都一定會在各種需要他的地方去幫忙。至於參選人的新人，王世堅則說，只要是透過初選機制，有需要自己輔選的他也一定會去，而像這樣熱心去輔選的黨內立委有很多，「所以如果到時候是說為了選舉、演講場或活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，我想好多好多」。王世堅總結，綠營議員要連任選舉的，沒有所謂的焦慮的問題，而市長參選人的部分，民進黨也正在積極、緊鑼密鼓地針對幾位優秀人選（進行詢問），比方像他有推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，都是非常優秀的人，「我們黨正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論」。原文出處：快新聞／綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐 更多民視新聞報導王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
邀王金平任黨最高顧問 鄭麗文率4副主席送聘書
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今(5)日率領4位副主席，一同來到前立法院長王金平辦公室，正式頒發國民黨最高顧問 聘書 給王金平，希望借助王金平的政治歷練，在各方面協助國民黨，不過之前在王金平從政50 週 年餐會上，鄭麗文沒有受到邀請，被外界認為鄭王兩人有心結，對此鄭麗文也回應，兩人關係良好，一切都是誤傳。 親手頒發「國民黨最高顧問」證書，給前立法院長王金平，國民黨主席鄭麗文以及4位副主席全出動，展現對王金平的高度重視，國民黨主席鄭麗文說：「國家非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練，來協助本黨，為國家的艱困局面，奉獻心力。」前立法院長王金平說：「能夠有機會幫助國民黨，讓國民黨能夠贏得國人的敬重。」除了憲政僵局兩岸情勢，甚至2026藍營全台選戰，都需要王前院長出謀劃策，不過21日王金平從政50週年餐敘，就沒邀鄭麗文，而且還稱柯志恩才代表國民黨，被外界認為鄭王兩人有心結，推估原因就是因為，傳出原本要任命前立委張顯耀，擔任副主席且督導南部選戰。國民黨主席鄭麗文說：「這個是完全誤傳，王院長他的影響力，也絕對不是只有南台灣而已，所以國家大政，兩岸和平，憲政僵局，也非常希望能夠跟院長來請教。」駁斥黨內不合傳言，更要進一步團結全黨上下，畢竟2026選戰鳴槍起跑，黨中央除了目前已啟動宜蘭台中協調，未來也將以行動中常會方式，力拚翻轉艱困選區。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說：「以前在馬英九時代，就有行動中常會，那將來(選舉佈局)可能就會，也是把它拉到各縣市，尤其是艱困地區，幫忙應該是有的。」王金平重出江湖，擔任國民黨軍師角色，藍軍重整旗鼓再出發。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
執政黨「三管齊下」救總預算 綠：放下成見 藍續喊溝通
台北市 / 綜合報導 今年度中央政府總預算案至今仍卡關，為了解決預算僵局，傳出執政黨擬定因應策略，由總統賴清德、行政院長卓榮泰，親自帶領行政團隊下鄉，並協同地方議會、民調發布等方式，直接向民眾訴諸總預算的重要性，對此民進黨立委則表示，希望放下黨派成見尋求解套。 立委(國)賴士葆VS.國防部副部長徐斯儉說：「有沒有信心啦，有準備有沒有信心啦，準備永遠要精進。」想要精進國防，副部長徐斯儉親赴立院，因為光是115年度國防部歲出預算，就編列5614億元，但至今仍沒付委，如何準備，台上召委李坤城看不下去，直接幫他說出心裡話，立委(國)賴士葆VS.國防部副部長徐斯儉說：「所以我希望大會能夠盡快審查，(所以沒信心就對了)。」立委(民)李坤城說：「國防預算通過之後，他們會更有信心啦。」今年度中央政府總預算持續卡關，國防部統計，若預算案沒在本會期通過，包括嚇阻戰力的遠程精準火力打擊系統，F-16型機作戰支援，彈藥籌購案等200億元，不對稱戰力的標槍飛彈，刺針飛彈籌補等415億元，保護戰鬥人員的F-16型機後續訓練，5.56公厘步槍鋼心彈等88億元都將受到影響，預計21%的預算無法按照原訂期程執行。立委(國)李彥秀VS.主計總處主計長陳淑姿說：「你們在喊緊急需要就是喊假的，需要不是只有喊話，我們沒看到一個官員來去做更多的溝通，這樣對嗎。」為了解決預算僵局，在野喊話要溝通。據了解執政黨目前也擬定因應策略，由總統、行政院長親自下鄉，將抽象的預算數字具象化為有感建設，協同地方議會黨團，凸顯議題重要性，將壓力導向藍營執政縣市首長，最後由民進黨針對相關重大議題，進行民調發布三管齊下救預算。立委(民)鍾佳濱說：「看到柯主席說再說再說，我們會一起來努力解決，因此我們希望朝野各政黨，黨派，能夠放下黨派的利益，成見。」預算僵局如何解朝野持續角力。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言