暨大柳心詠獲選國際青年外交大使 將實踐「從暨大走向世界 讓世界認識台灣」願景

暨大國比系柳心詠從激烈的競爭中脫穎而出，獲選為114年外交部「國際青年外交大使」。（暨南大學提供）





在國際舞台上，國立暨南國際大學正展現出強大的教育韌性與國際競爭力。暨大國際文教與比較教育學系學生柳心詠，從激烈的競爭中脫穎而出，以僅有 6.6% 的錄取率獲選為114年外交部「國際青年外交大使」。日前柳同學透過外交部的嚴謹培訓，再憑藉著優異的外語能力與國際視野，即將實踐「從暨大走向世界，讓世界認識台灣」的願景。

柳心詠同學回憶，大一升大二的暑假是她人生的轉捩點。她表示，之所以能掌握外交部的甄選機會，全歸功於國比系師長第一時間提供的資訊。「我所就讀的系所非常重視第二外語，當我提出申請想法時，老師們二話不說便答應為我撰寫推薦信，這給了我極大的信心。」

暨大國比系柳心詠透過外交部的嚴謹培訓，即將實踐「從暨大走向世界，讓世界認識台灣」的願景。（暨南大學提供）

柳心詠進一步分享，暨大的學習環境與大城市學校不同，師生關係更為緊密。她特別感謝系主任洪小萍教授的悉心指導與推薦，讓她能突破地域限制，將視野從南投埔里延伸至國際。她觀察到，學校擁有眾多國外姊妹校，並提供豐沛的獎學金與寒暑假海外營隊資源，這些都是暨大學生厚植國際移動力的重要養分。

針對柳心詠同學的優異表現，暨大校長武東星表示：「心詠的表現展現了暨大卓越的辦學成果。我們不僅致力於學術研究，更高度重視學生的國際視野培力。暨大透過整合校內外資源，建立完善的國際交流機制，就是為了確保身處南投的學子，依然能與世界接軌。校方會持續做為學生最強大的後盾，鼓勵更多同學勇敢走出舒適圈，成為具備全球競爭力的國際人才。」

武校長強調，暨大長期推動「在地國際化」，除了引進外籍師資、強化外語教學，更積極搭建通往世界的橋樑。柳心詠的成功並非偶然，而是系所專業指導與學生積極進取共同成就的果實。

暨南大學持續展現「精緻大學」的特色，透過緊密的師生輔導關係，讓每一位像柳心詠一樣有志向的年輕人，都能在優美的校園環境中汲取國際養分，最終從綠意盎然的埔里出發，在國際舞台上發光發熱，讓世界看見台灣的美麗。

