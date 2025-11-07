暨大校友講座《聽海湧：一部影集的創作之旅》熱烈登場 鼓勵學子跨域創作

圖說：從靈感到製播，暨大校友講座深度解析影集誕生過程。（暨大提供）





國立暨南國際大學於日前，在方形劇場盛大舉辦通識講座《聽海湧：一部影集的創作之旅》。本次活動特別邀請榮獲第60屆金鐘獎多項殊榮的暨大歷史系傑出校友導演孫介珩與編劇蔡宜芬（蔡雨氛）共同返校，與在校學生分享他們從學術到專業影視創作的發展歷程與心路點滴。

從靈感到製播：校友深度解析影集誕生過程。兩位講者分別從導演與編劇的專業角度，帶領現場學生深入了解一部影集從靈感發想、田野調查、撰寫劇本、試鏡選角、場景打造、拍攝到後製的完整過程。這場講座吸引了眾多學生與影像創作愛好者參與，現場座無虛席，氣氛熱烈。

導演孫介珩學長勉勵學弟妹：勇於嘗試，善用校內課程與資源，從小型影像練習開始累積實力。（暨大提供）

孫介珩導演長年致力於以影像關懷社會，期望透過鏡頭讓被忽略的人事物重新被看見。其創作橫跨短片與劇集領域，作品多次入圍台北電影節、高雄電影節與金穗獎。

同為暨大歷史系畢業的蔡宜芬編劇則分享，她笑稱自己「先迷戀剪輯、後愛上編劇」。她在暨大歷史系求學期間便積極嘗試創作，學校提供的豐富通識課程與拍攝資源，使她能將人文思考順利轉化為影像語言，為日後的職涯奠下堅實基礎。

編劇蔡宜芬學姊鼓勵學弟妹：「寫下自己想看的故事」，讓創作回應現實與時代。（暨大提供）

回顧起點與跨域學習：勉勵學弟妹勇於嘗試。兩位校友重返母校，不僅回顧了從學生時代的創作起點到如今成為專業影視工作者的歷程，也特別強調跨領域學習的重要性。他們共同表示，大學課程的訓練讓他們在創作中學會觀察社會、理解人性，而這正是影像敘事的核心所在。

暨大校友講座吸引了眾多學生與影像創作愛好者參與，方形劇場座無虛席，氣氛熱烈。（暨大提供）









暨大校長武東星表示：「看到傑出校友孫介珩與蔡宜芬能將在校所學的人文素養，成功轉化為撼動人心的影視作品，我們深感驕傲。這正是暨大『人文、創新與實踐』教育精神的最佳體現。我們鼓勵學生們勇敢跨出科系界線，將跨域學習的成果應用於創作，以影像書寫屬於這個世代的故事。」

一位賴同學指出，《聽海湧》影集在競爭激烈的年度獎項中脫穎而出，很好奇劇情有哪些內容，入場聆聽後很開心得到答案。此外，許多學生表示收穫豐富，不僅了解影集製作背後的艱辛與創意，更感受到來自師長與傑出校友的實質鼓舞與啟發。

透過兩位校友的寶貴經驗分享，不僅展現了暨大人文精神與創意能量的延續，更深化了學校「人文、創新與實踐」的教育精神。學校期盼未來能持續邀請更多傑出校友返校交流，讓學生從真實的職場經驗中學習跨域整合與創作思維，並以影像書寫屬於這個世代的故事。

