暨大櫻花季浪漫起跑 首推「神獸御守」與37所高中締盟共好

2026暨大櫻花季專屬御守，校方將於2月14日至22日的9天春節連假期間，每日提供400個限量御守，致贈給率先入場並支付停車費的小客車主。（暨大提供）





春意盎然的季節再度造訪埔里盆地，擁有150公頃遼闊校園的國立暨南國際大學年度盛事「暨大櫻花季」，即日起櫻花將逐步進入盛開期。這項名列交通部觀光署「觀光雙年曆」的全國級活動，今年不僅以校內原有的3,000株名貴櫻花迎賓，更得益於日月潭國家風景區管理處「千櫻園」改善工程日前所增植的1,200棵櫻花樹，不僅豐盛了當下的視覺景觀，也為未來的櫻花盛景種下了更多期待，日管處處長王智益更表達對今年櫻花季能帶動埔里在地景點觀光人潮的期許。

2026櫻花季賞櫻活動獲暨大校友群、在地店家與表演團體的協辦支持，暨大校長武東星(中)表示致謝。（暨大提供）

活動現場，櫻花、茶道、音樂與咖啡交織成一場感官饗宴。暨大將學術氣息與在地文化緊密連結，讓遊客在花香與茶韻中，深刻感受台灣特有的人文情懷。為了記錄這份美好，校方今年特別設計了可愛吸睛的「櫻花季專屬御守」，將校園神獸「穿山甲」與嬌嫩櫻花圖騰融入其中，並安排至校內守護神「福安宮」進行過火儀式，象徵著將土地公的守護與祝福，遞交至民眾手中。

透過「合作共贏、資源共享」的理念，暨大與全國37所高中校長在滿園櫻花的見證下，共同簽署「櫻花樹下的盟約」。（暨大提供）

這份祝福也將在春節連假期間溫暖傳遞。自2月14日至22日的9天假期中，校方每日將提供400個限量御守，致贈給率先入場並支付停車費的小客車主。這份來自暨大的心意，不僅是節慶的紀念，更是祈求新的一年平安順遂的寄託。

彰化高中校長王延煌(左起)、暨大校長武東星、台中二中校長歐靜瑜、家齊高中校長陳韻如與暨大教務長楊振昇於簽署活動合影。（暨大提供）









此外，為了厚實台灣高等教育的競爭力，暨大特別邀請全國37所高中的校長與主任，在滿園櫻花的見證下共同簽署「櫻花樹下的盟約」。武東星校長強調，此舉主要在透過「合作共贏、資源共享」的理念，加深高中端對暨大的印象，並藉由校際締盟與產學連結，為學子創造更多國際交流與深造的機會。

暨大機車道上櫻花現況實景。(暨大提供，攝影家李榮芳老師攝影)。

儀式的尾聲，眾人在專業茶師的引領下細品茶茗，茶香在微風中四溢，與樂音、咖啡香共構成一幅靜謐的人文圖卷。暨大櫻花季不只是一場視覺的盛會，更是一場關於教育品質提升、文化傳承與自然共榮的深度對話，邀請全國民眾在春節期間蒞臨，共賞這場與土地相連結的櫻之饗宴。

在農曆春節這個容易擁塞的時節，暨大校園以「好停車、不塞車」的交通優勢，成為了追求高品質旅遊的首選。這不僅是一次賞花行程，更是一場關於美、音樂、生活的療癒之旅。相關活動檔期、在地景點優惠方案與交通資訊，請至暨大櫻花季官網查詢：https://b005.ncnu.edu.tw/app/index.php



