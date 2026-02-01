暨大櫻花季盛大登場 3000株櫻花漸放 打造春日最療癒校園饗宴

▲春意盎然的季節再度降臨埔里盆地，擁有150公頃遼闊校園的國立暨南國際大學年度盛事「暨大櫻花季」即日起進入最佳賞花期。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】春意盎然的季節再度降臨埔里盆地，擁有150公頃遼闊校園的國立暨南國際大學年度盛事「暨大櫻花季」即日起進入最佳賞花期。名列交通部觀光署「觀光雙年曆」的全國級活動，今年在校園原有約3,000株名貴櫻花盛放之際，更結合日月潭國家風景區管理處「千櫻園」改善工程新植的1,200棵櫻花樹，為校園景觀再添層次，也為未來打造更壯觀的櫻花盛景奠定基礎。

▲「民歌公益演唱會」邀請民歌王子王瑞瑜與清韻合唱團，在櫻花林間獻唱，悠揚旋律隨著櫻花飄落在校園間流轉，喚起不同世代共同的青春記憶。（圖／記者蘇彩娥攝）

每年春季，暨大櫻花季皆吸引大量遊客與校友回訪。今年活動以「賞花、品茶、聽音樂、嚐咖啡」為主軸，將學術氛圍、自然景觀與在地文化巧妙融合。漫步校園，櫻花花海與茶香、樂音交織成一場感官饗宴，讓民眾在花雨紛飛中，細細品味台灣特有的人文底蘊與慢活節奏。

▲為回饋校園與參與活動的民眾，「熊介巧」於櫻花季現場推出手工蛋捲買一送一限定優惠，並同步展售蛋捲與曲奇餅乾禮盒，讓民眾在賞花品茶之餘，也能品嚐充滿溫度的在地伴手禮。（圖／記者蘇彩娥攝）

暨大表示，櫻花季不僅是一場視覺盛會，更是一場關於教育品質、文化傳承與自然共榮的深度對話。特別是在農曆春節期間，暨大校園具備「好停車、不塞車」的交通優勢，成為追求高品質賞花旅遊的理想選擇，吸引不少民眾攜家帶眷前來，享受一段結合美景、音樂與生活美學的療癒旅程。

▲在櫻花樹下品茶，度過一段悠閒而愜意的午後時光。（圖／記者蘇彩娥攝）

其中，2月1日登場的「賞花品茶」系列活動備受矚目，當日並舉辦「民歌公益演唱會」，邀請民歌王子王瑞瑜與清韻合唱團，在櫻花林間獻唱《春風》、《鄉間的小路》、《季節雨》等經典曲目。悠揚旋律隨著櫻花飄落在校園間流轉，喚起不同世代共同的青春記憶。民眾可自備坐墊與休閒椅，在櫻花樹下野餐、品茶、啜飲精品咖啡，度過一段悠閒而愜意的午後時光。

本次活動由國立暨南國際大學校友會主辦，並邀請多組特色品牌進駐展售。其中，由暨大碩士生親自經營的台中知名伴手禮品牌「熊介巧」受邀參與，成為現場一大亮點，充分展現暨大推動「學用合一」的教育成果。

「熊介巧」品牌負責人李森元目前就讀於暨南國際大學EMBA碩士班，在學期間持續投入品牌經營，實踐校訓「誠樸弘毅、務本致用」，將課堂所學實際應用於品牌管理與市場實務。李森元表示，品牌的成長深受學校環境、師長指導與同學支持影響，也讓他更加確立結合學術思維與實務操作的經營方向。該品牌近期更榮獲「2026台中十大伴手禮首獎」，票選期間獲得不少暨大師生支持，展現校園對學生創業實踐的高度肯定。

為回饋校園與參與活動的民眾，「熊介巧」於櫻花季現場推出手工蛋捲買一送一限定優惠，並同步展售蛋捲與曲奇餅乾禮盒，讓民眾在賞花品茶之餘，也能品嚐充滿溫度的在地伴手禮，展現暨大EMBA學生兼具人文素養與專業實力的品牌風貌。

暨南國際大學長期強調學術學習與實務經驗並進，致力培育具備人文關懷與專業能力的人才。校方表示，透過櫻花季活動，不僅讓校園成為全民共享的春日舞台，也讓「學用合一」與地方連結的理念在花開時節中持續發芽。相關活動檔期、交通資訊及在地優惠方案，可至暨大櫻花季官網查詢。