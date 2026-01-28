暨大櫻花季進入盛開期 共同簽署「櫻花樹下的盟約」

暨大機車道上櫻花現況實景 （圖／攝影家李榮芳老師提供）

國立暨南國際大學「暨大櫻花季」，櫻花將逐步進入盛開期。今年除了校內原有的3,000株櫻花迎賓，還有日月潭國家風景區管理處「千櫻園」增植的1,200棵櫻花樹，櫻花、茶道、音樂與咖啡交織成一場感官饗宴。



暨大將學術氣息與在地文化緊密連結，讓遊客在花香與茶韻中，深刻感受台灣特有的人文情懷。為了記錄這份美好，校方今年特別設計了可愛吸睛的「櫻花季專屬御守」，將校園神獸「穿山甲」與嬌嫩櫻花圖騰融入其中。

此外，為了厚實台灣高等教育的競爭力，暨大特別邀請全國37所高中的校長與主任，共同簽署「櫻花樹下的盟約」。暨大校長武東星強調，透過「合作共贏、資源共享」的理念，加深高中端對暨大的印象，並藉由校際締盟與產學連結，為學子創造更多國際交流與深造的機會。

暨大櫻花季不只是一場視覺的盛會，也是一場關於教育品質提升、文化傳承與自然共榮的深度對話，邀請全國民眾在春節期間蒞臨，共賞這場與土地相連結的櫻之饗宴。