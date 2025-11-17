暨大海外交換計畫成果佳 助學生儲備競爭力

▲暨大海外交換生計畫成果豐碩，學生踴躍出席聆聽學長姐的海外研修心得。 （圖／國立暨南國際大學提供）

[NOWnews今日新聞] 國立暨南國際大學近年來國際交流成果豐碩，赴海外研修人數全面回升並創下新高。今年赴海外研修的學生人數不僅恢復到疫情前的28人水準，更進一步成長至40人，創下近年新高。短期海外營隊參與人數也同樣倍增，展現暨大學生積極拓展國際視野的企圖心與行動力。跨國研修已成為暨大學生磨練視野、挑戰自我、儲備競爭力的關鍵機會。

近日，暨南大學的學生在海外研修分享會上，分享了他們在異國學習、生活與成長的寶貴經驗，展現交換計畫在專業知識與個人韌性培養上的顯著成果。應用材料及光電工程學系學生邵翊軒，在德國奧斯納布呂克大學交換期間參與跨國專案，成功將遙控車改造為遠端操控新型車，並協助設計農業偵測機器的無線充電板。他表示，從一無所知到能與德國同事並肩合作，不僅大幅提升了專業能力，更培養了獨立解決問題的能力。

諮商心理與人力資源發展學系學生張苓蓁，善用捷克低廉的生活物價，專注於課業與探索歐洲。透過自主規劃與積極合作，她養成了主動學習的態度，並分享了善用社群媒體融入當地、建立人脈的經驗，鼓勵學弟妹勇於拓展生活圈。

還有教育政策與行政學系學生陳淑麗，在德國富特旺根大學體悟到「像水一樣」保持流動與韌性的生活哲學。她勇於在街頭作畫、主動與陌生人互動，並成功應對了初抵德國「沒有地方住」的突發狀況，鍛鍊了她的應變能力與自我突破精神。

「跨文化體驗不僅是認識世界，也是反思自我的過程。」歷史系學生林佑儒赴日本中央大學研修，發現日本人對臺灣的理解有限，但仍感受到其友善。他透過比較行政效率、圖書館制度、外食便利性及人際互動等面向，體悟到欣賞他國之餘，更應反思並珍惜自身文化的優點，並以開放心胸在差異中成長。

國際文教與比較教育學系學生吳毓瑩，在德國奧斯納布呂克大學交換期間，積極交流與旅行，拓展國際視野。她從適應德國嚴謹的垃圾分類和假日商店休息等生活細節，克服思鄉情緒，並提升了廚藝、時間規劃等生活技能與自我管理能力。她認為，出國交換是體驗世界廣闊的最佳途徑。

暨大國際長葉家瑜表示，海外交換計畫讓學生收穫的不僅是專業知識，更是面對未知世界的勇氣與堅毅韌性。她強調，暨大未來將持續拓展國際合作網絡，提供更多優質的海外研修機會，並期盼學生能將寶貴的經驗帶回校園，與更多同儕分享，讓國際交流的能量持續在校園內外擴散。

