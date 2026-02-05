暨大社工系「鏟子超人」熊亮心 獲行政院長卓榮泰表揚

行政院於1月26日舉行「投入花蓮光復鄉救災大學生表揚儀式」。圖為行政院長卓榮泰（左）親自頒感謝狀予獲譽「鏟子超人」的暨大社工系學生熊亮心（右），暨大校長武東星（中）亦受邀到場，共同見證青年學子投入社會責任的榮耀時刻。（暨大提供）





去年9月，花蓮馬太鞍溪因強震與颱風外圍環流影響引發嚴重山崩與堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉災情慘重。在那段艱辛的災後重建期，全台各界志工紛紛湧入，被媒體譽為「鏟子超人」。其中，來自國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系的排灣族學生熊亮心，因其理性評估與感性投入的優異表現，於今年1月26日獲行政院長卓榮泰親自頒感謝狀表揚。

目前就讀暨大社工系二年級的熊亮心，在災難發生之初便燃起救災熱忱。然而，與一般熱血投入不同，她展現了社工系學生的專業冷靜。在原定出發之際，她觀察到災區人力飽和且亟需專業背景的警訊，毅然決定退掉車票暫緩腳步。在與系上師長深入討論、精確評估自身定位後，她選擇在媒體熱度消退、後續人力銜接最關鍵的「黃金第二週」才踏入災區。

花蓮馬太鞍溪因強震與颱風外圍環流影響引發嚴重山崩與堰塞湖潰堤，暨大社工系二年級熊亮心於關鍵的「黃金第二週」，投入災後重建。（暨大提供）

熊亮心同學說：「身為社工系學生，我必須思考我的投入是助力還是負擔。一週後進入光復鄉，看著志工們清理淤泥、修復水電，那種集體重建的力量讓我深刻體會到，助人不僅是付出，更是一份帶領自己成長的幸福感。」

暨大社工系二年級熊亮心於關鍵的「黃金第二週」，投入災後重建。（暨大提供）

暨大校長武東星表示，看到熊亮心同學獲得行政院表揚，全校師生都感到與有榮焉。他特別指出，熊同學在這次救災行動中所展現的，不僅是原住民青年對於土地的深厚情感，更體現了暨大長期推動 USR（大學社會責任）的教育成果。

武校長強調：「一名優秀的助人者，必須同時具備『冷靜的頭腦』與『溫暖的心腸』。亮心同學在面對災難時，能克制第一時間的衝動，主動與專業師長諮詢，選擇在最需要的時刻出現在最需要的地方，這正是專業社工精神的縮影。她以行動證明，年輕一代的大學生不僅有能力承擔社會責任，更能以專業的方法論去實踐關懷。」

暨大社工系一直以來是國內培育社會福利與社會工作專業人才的重鎮，尤其重視實踐與反思。熊亮心的經歷，為校內同儕樹立了優良榜樣。她表示，雖然目前尚在學習階段，無法提供深度專業制度的服務，但這次「陪伴與承擔」的經驗，已轉化為她未來精進專業、回應社會需要的強大動力。

行政院長卓榮泰在表揚儀式中，也對這群「鏟子超人」表達高度敬意，感謝各企業基金會與大學志工的無私付出，讓花蓮災後復原能溫暖而堅定地前行。

