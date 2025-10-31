暨大與全國高中職策略聯盟再升級 累計61校共育優質人才
國立暨南國際大學為強化高中職與大學之間的連結，促進教育資源共享與人才培育交流，於30日舉行「114學年度高中策略聯盟簽約儀式」。本次活動在暨大圖書館一樓暨大藝廊舉辦，邀請全國10所高中職校長蒞臨，標誌著暨大與高中端共同開啟教育合作的新篇章。
簽約儀式由暨大校長武東星主持，校內行政主管及師長共同見證。武校長致詞時指出，面對教育轉型的挑戰，暨大積極推動與高中端的策略聯盟合作，主要在建立長期的夥伴關係。學校期望透過資源共享、課程串接及活動共辦，協助高中教師及學生深入了解大學學系特色，從而實現「早期探索、適性發展、順利銜接」的教育願景。
本次策略聯盟簽約儀式中，共有10所學校正式加入，包括國立新化高級工業職業學校、國立金門高級農工職業學校、國立曾文高級家商職業學校、國立北門高級中學、國立宜蘭高級商業職業學校、國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校、國立北港高級中學、國立北斗高級家事商業職業學校、國立嘉義高級家事職業學校，以及國立關西高級中學等。
值得一提的是，加上今年2月6日「櫻花聯盟」簽訂的51所高中職學校，暨大目前累計已高達 61所高中職校響應加入，策略聯盟網絡遍及全台，為穩定優質生源奠定堅實基礎。
國立暨南國際大學透過此次策略聯盟的建立，除了強化學校品牌形象與招生效益外，更重要的是共同打造高中與大學共榮共進的教育夥伴關係。核心目標是促進教學資源整合，培養高中生對未來學習方向的認識與興趣，並為大學與高中教育建立長遠且具體的合作基礎，以培育出具備國際視野與在地關懷的優質人才。
本次簽約儀式圓滿完成，象徵暨南大學與全國高中職學校攜手共創教育新契機。暨大承諾，未來將持續拓展策略聯盟網絡，打造全方位的教育合作平台，為台灣教育注入創新與活力。
更多新聞推薦
其他人也在看
中研講堂新竹開講 聚焦農業永續與科學史反思
（中央社記者吳欣紜台北31日電）中研院今天表示，中研講堂將於11月12日前進新竹開講，活動即日起開始報名，將從農生科技與人文歷史雙重面向，邀大家一同思考，科學如何為人類提供關鍵解方。中央社 ・ 7 小時前
製墨工藝保存者陳嘉德辭世 文化部頒贈旌揚狀
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日辭世，享壽84歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由陳嘉德兒子陳俊天代表受贈。中央社 ・ 6 小時前
旅宿業開放外國技術人力 勞團：反對不當移工政策
（中央社記者吳欣紜台北31日電）行政院會昨天通過跨國勞動力精進方案，包含開放旅宿業外國技術人力等。勞團批評，國內移工已85萬人，相關政策缺整體規劃，且強迫勞動疑慮仍未減，反對不當開放移工政策。中央社 ・ 6 小時前
115年高中英聽一試 突破22%學生拿A 近5年最高
大考中心今天(31號)公告115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年拿下最高等級Ａ級的學生占比為22.59%；拿下等級Ｂ的學生占比最高達40.60%；另有4,557人、占比約5.01%，拿下不及國立教育廣播電台 ・ 7 小時前
學力升級600萬激勵金 新北九成國中達標創全國佳績
記者蔡琇惠／新北報導 新北市教育局今（31）日於海山高中舉辦「113學年度新北學力U…中華日報 ・ 6 小時前
謝哲青11月3日雲林開講！ 以閱讀與旅行開啟人生新視野
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處為推廣閱讀風氣，延續閱讀品牌「微冊角落」理念，將於11月3互傳媒 ・ 6 小時前
非洲豬瘟衝擊！豬肉攤停業比率逾九成 北市府加碼補助一萬元
因應非洲豬瘟威脅，中央宣布全台禁宰、禁運15日。台北市政府除已針對公有市場受影響的633攤豬肉攤免收一個月租金外，今加碼補助每攤1萬元，以減輕攤商無法營業的經濟壓力。另對其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）1124攤及飲食類（豬肉料理）310攤，仍可依實際停業日數向市場處申請租金減免。自由時報 ・ 7 小時前
Garmin捐贈台大教師宿舍落成 相助台灣留才攬才
（中央社記者陳至中台北31日電）Garmin（台灣國際航電股份有限公司）捐贈台灣大學興建的教師宿舍，近日落成，座落於台北市溫州街巷內。Garmin講座暨學者獎金基金也進入第2屆，鼓勵更多優秀人才留台服務。中央社 ・ 9 小時前
歷經聲帶手術重返舞台 女高音娜塔莉德賽告別開唱
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）音樂生涯超過30年，花腔女高音娜塔莉．德賽（Natalie DESSAY）將首次訪台，這也是她的告別巡迴音樂會。她歷經聲帶手術挑戰，仍以堅韌意志重返舞台，展現了傳奇的音樂旅程。中央社 ・ 9 小時前
高中英聽成績出爐A級22.59% 違規違規447件
[NOWnews今日新聞]高中英聽第一次考試成績結果今（31）日出爐，大考中心表示，本次成績信度良好，考生能力較以往提升，有約5%考生拿到不及個的F。在考試違規中，比前一次減少，但仍有逾400位考中沒...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
高中英聽22.59%考生拿A 不及格率近5年新低
（中央社記者陳至中台北31日電）115學年度高中英聽第1次考試成績今天出爐，22.59%考生拿到最高的A級，是近5年新高。雖有5.01%考生拿到等同不及格的F級，但占比是近5年新低。中央社 ・ 9 小時前
「遠洋合作」首發 文化幣、青春動滋券雙重加碼送
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）文化部與運動部首度聯手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前使用完1200點文化幣及200元加碼青春動滋券的青年，最高可再獲200點文化幣與100元青春動滋券回饋。中央社 ・ 7 小時前
高中英聽A、B級人數近5年最高 大考中心：考生能力提升
逾9.4萬人報名的115學年度高中英語聽力測驗第一次考試，今公布成績，其中5大題型中以「圖片聽解」得分率達8成3最高，總體而言，有超過2萬考生拿到A，是近5年最高，大考中心分析，考生能力有所提升。115學年度高中英語聽力測驗第一次考試之報名人數共計9萬4178 人，編配於33個考區，51個分區，27自由時報 ・ 8 小時前
英聽一試成績今公布 成績A級22.59%創5年新高、僅4557人不及格
大考中心今（10/31）公告115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績，除了從上午9時起開放查詢之外，也同步寄發成績通知單，若考生對成績有疑義，可於11/3下午5時前上網申請複查。大考中心分析，今年拿A級的學生佔22.59%，創下5年來新高，F級則佔5.01%，代表僅4557人不及格。太報 ・ 9 小時前
高中英聽今開放成績查詢 11/3前申請複查
[NOWnews今日新聞]高中英聽第一次考試成績結果今（31）日開放查詢，考中考上網查看成績，大考中心也會透過簡訊通知。若考生欲申請成績複查，並須在11月3日下午5時前上網申請，複查前往會在11月5日...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前