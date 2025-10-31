暨大與全國高中職策略聯盟再升級 累計61校共育優質人才

暨大與全國10所高中職簽訂策略聯盟，宜蘭高商校長陳永峰(左起)、北門高中校長吳俊憲、暨大校長武東星、新化高工校長陳志清、金門農工校長吳志衍與曾文高商校長洪思農，於簽約儀式合影。（暨大提供）





國立暨南國際大學為強化高中職與大學之間的連結，促進教育資源共享與人才培育交流，於30日舉行「114學年度高中策略聯盟簽約儀式」。本次活動在暨大圖書館一樓暨大藝廊舉辦，邀請全國10所高中職校長蒞臨，標誌著暨大與高中端共同開啟教育合作的新篇章。

簽約儀式由暨大校長武東星主持，校內行政主管及師長共同見證。武校長致詞時指出，面對教育轉型的挑戰，暨大積極推動與高中端的策略聯盟合作，主要在建立長期的夥伴關係。學校期望透過資源共享、課程串接及活動共辦，協助高中教師及學生深入了解大學學系特色，從而實現「早期探索、適性發展、順利銜接」的教育願景。

本次策略聯盟簽約儀式中，共有10所學校正式加入，包括國立新化高級工業職業學校、國立金門高級農工職業學校、國立曾文高級家商職業學校、國立北門高級中學、國立宜蘭高級商業職業學校、國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校、國立北港高級中學、國立北斗高級家事商業職業學校、國立嘉義高級家事職業學校，以及國立關西高級中學等。

暨大與全國10所高中職簽訂策略聯盟，關西高中校長邱宇捷(左起)、嘉義家職校長吳國禎、暨大校長武東星、高餐附中校長陳森杰、北港高中校長江耀淇與北斗家商校長楊世圳，於簽約儀式合影。（暨大提供）

值得一提的是，加上今年2月6日「櫻花聯盟」簽訂的51所高中職學校，暨大目前累計已高達 61所高中職校響應加入，策略聯盟網絡遍及全台，為穩定優質生源奠定堅實基礎。

聯盟簽約儀式中安排校長祈福活動，圖為國立北斗家商校長楊世圳。（暨大提供）

國立暨南國際大學透過此次策略聯盟的建立，除了強化學校品牌形象與招生效益外，更重要的是共同打造高中與大學共榮共進的教育夥伴關係。核心目標是促進教學資源整合，培養高中生對未來學習方向的認識與興趣，並為大學與高中教育建立長遠且具體的合作基礎，以培育出具備國際視野與在地關懷的優質人才。

暨大與全國10所高中職簽訂策略聯盟，簽約校長與暨大行政主管來賓合影。（暨大提供）

本次簽約儀式圓滿完成，象徵暨南大學與全國高中職學校攜手共創教育新契機。暨大承諾，未來將持續拓展策略聯盟網絡，打造全方位的教育合作平台，為台灣教育注入創新與活力。

