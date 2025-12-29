暨大附中科研團隊奪國際13大獎

暨大附中科研團隊橫掃美日星多項大獎，師生接受縣長許淑華接見並開心合影。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣學子科研實力在國際舞台大放異彩！暨南國際大學附屬高級中學師生團隊，近期接連在日本、美國、新加坡等國際指標性科學競賽中奪下金牌與首獎。縣長許淑華二十九日特別接見獲獎師生團隊，肯定師生「從地方出發、走向世界」的卓越表現，並強調縣府今年已將學生出國獎助學金提高至一千三百萬元，持續堅定成為南投孩子接軌國際的最強後盾。

暨大附中校長黃方伯與指導老師駱奕帆、家長會長李良琪等，昨由縣府教育處長王淑玲、副處長吳美玲及縣議員吳國昌、黃世芳等陪同，帶領科研團隊至縣府接受縣長許淑華表揚。

暨大附中結合暨南大學教育學院ＵＳＲ計畫支持，展現高中與大學端緊密合作的成果。由李昌融、陳真、鄭宇喬、黃子祈、吳閔安、許家綺、洪以理、黃竑雅、蔡孟妍、白芸千、廖訓章、蔡依庭十多名學生研發出的五件作品，狂掃國際十三大獎，在地議題結合尖端科技，讓在地農廢變黃金、探究ＡＩ科技與基礎科學，展現「越在地、越國際」的教育軟實力，成績斐然。

許淑華在逐一聽取學生簡報與示範後表示，看到學生們能將茶渣、檳榔梗等在地農廢變黃金，或將抽象物理運用在滑翔機與水火箭上，充分體現了南投學子解決問題的能力與創新思維。