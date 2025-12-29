暨大附中科研團隊橫掃美日星多項大獎 許淑華縣長肯定卓越表現

許淑華縣長說，縣府今年已將學生出國獎助學金提高到1,300萬元，持續堅定成為南投孩子接軌國際的最強後盾。（圖：南投縣政府提供）

南投縣學子科研實力在國際舞台大放異彩！國立暨南國際大學附屬高級中學師生團隊，近期接連在日本、美國、新加坡等國際指標性科學競賽中奪下金牌與首獎。縣長許淑華29日接見獲獎師生團隊，肯定師生「從地方出發、走向世界」的卓越表現外，更強調縣府今年已將學生出國獎助學金提高到1,300萬元，持續堅定成為南投孩子接軌國際的最強後盾。

包括暨大附中校長黃方伯、指導老師駱奕帆、家長會長李良琪，縣議員吳國昌、黃世芳都到場見證，這次該校結合暨南大學教育學院USR計畫支持，展現高中與大學緊密合作的成果。由李昌融、陳真、鄭宇喬、黃子祈、吳閔安、許家綺、洪以理、黃竑雅、蔡孟妍、白芸千、廖訓章、蔡依庭12名學生研發出的5件作品，狂掃國際13項大獎，在地議題結合尖端科技，讓在地農廢變黃金、探究AI科技與基礎科學，展現「越在地、越國際」的教育軟實力。

包括AI與光電科技， 結合「大氣電漿技術與AI人工智慧的氧化鋅寬頻光感測器」，勇奪日本筑波科學競賽（Tsukuba Science Edge 2025）英語組第一名，以及日本靜岡SKYSEF 2025海報傑出獎。

農業永續與新創材料，將在地廢棄物轉化為寶，「以茶渣、檳榔梗屑開發永續菇類培養基質」及「結合埔里造紙技術研發可分解環保紙材」，這兩項發明不僅連續兩年榮獲美國達文西國際發明展金牌，更在2025台灣創新技術博覽會中一舉拿下明門實業特別獎、微星科技特別獎等6項大獎，創下全場單一學校獲獎數最高紀錄。

落實基礎科學實證， 透過「滑翔機不對稱上反角研究」獲新加坡全球連結（Global Link Singapore 2025）基礎科學組第二名；「水火箭研究」嘗試創新材料，獲日本筑波科學競賽傑出海報獎，展現紮實的物理實作能力。

許淑華縣長在逐一聽取學生簡報與示範後深受感動，她表示，看到同學們能將茶渣、檳榔梗等在地農廢變黃金，或是將抽象物理運用在滑翔機與水火箭上，充分體現了南投學子解決問題的能力與創新思維。「南投的孩子，一點也不輸給世界的尖端研究團隊！」。

許縣長強調，縣府深知教育是通往世界的門票，因此114年將學生出國獎助學金預算增加至1,300萬元，目前已補助26所學校、37名大專及高中職學生出國交流。縣府將持續透過經費支持與民間資源募集，減輕家長負擔，支持學校發展特色課程，讓更多南投囡仔像暨大附中團隊一樣，許南投孩子一個世界級的未來，持續在國際舞台上發光發熱。

暨大附中校長黃方伯感謝縣府對國際教育資源的挹注，讓位處非都會區的學生擁有寬廣的舞台。指導老師駱奕帆則指出，這些成果是長期投入跨領域教學的結晶，感謝暨大教育學院院長陳啓東、陳祥教授以及多名校內外老師，吳俊誼、劉明湟、鄭光志、陳貞薇、洪晧銘、白振昌等組成的強大指導團，讓學生能將課本知識轉化為回應地方需求、具備全球視野的專題成果。（張文祿報導）